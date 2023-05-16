Сотні морпіхів потрапили у полон: у держзраді підозрюється керівник бригади

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді одному з керівників 501-го Окремого батальйону морських піхотинців Збройних сил України, через якого 277 військових цього батальйону опинились в полоні під час захоплення ворогом Маріуполя.

З кінця лютого 2022 року військовослужбовці батальйону здійснювали оборону міста Маріуполь. У квітні пропагандистські засоби масової інформації рф розповсюдили інформацію, що начебто морпіхи 501 батальйону добровільно здалися у полон в оточеному Маріуполі.

Як встановило слідство, насправді присязі зрадив начальник речової служби тилу 501 ОБМП. Він вступив у змову з росіянами та фактично вмовив командира здатися, припинивши оборонні дії. Той віддав 277 військовослужбовцям батальйону наказ на передислокацію, тоді як насправді їх ввели в оману і переправили до «днр».

З урахуванням цих відомостей ДБР ухвалило рішення щодо закриття проваджень відносно 277 військовослужбовців 501 ОБМП за підозрою у дезертирстві, а це дає підстави уповноваженим органам відновити порушені права полонених морпіхів щодо виплат їх родинам.

Також слідством встановлено, що начальник речової служби тилу 501 ОБМП продовжив свою зрадницьку діяльність і після його диверсії в Маріуполі. Переїхавши до рідного Бердянська, Запорізької області він знову почав агітувати українських військових переходити на бік ворога та за винагороду надавати йому відомості щодо розміщення сил та засобів оборони України. Слідство встановило принаймні три факти відповідних дій, що їх було вчинено протягом квітня-червня 2022 року.

Начальнику речової служби тилу 501 ОБМП ВМС Збройних Сил України вже повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує довічне позбавлення волі.

«Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до злочину», — повідомляють у Держбюро розслідувань.

Нагадаємо, наприкінці минулого року працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього військового, який після повномасштабного вторгнення військ путіна в Україну хотів заманити українських військових до тимчасово окупованого Херсону. За матеріалами справи, з початком бойових дій військовий отримав зброю, боєприпаси та амуніцію, проте замість виконання своїх службових обов’язків втік з Миколаєва до захопленого росіянами Херсону. Він також хотів обдурити інших військовослужбовців і заманити їх до міста, нібито маючи такий наказ від командування.

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