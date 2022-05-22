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«Швидше за все, я не повернуся. Тут справжнє пекло»: на Вінниччині поховали захисника Маріуполя

13:55 22 травня 2022
Артем Лавровський

У Козятині на Вінниччині попрощались з Артемом Лавровським. Відважний воїн загинув на «Азовсталі», у надважких умовах героїчно тримаючи оборону Маріуполя. У березні йому виповнився лише 21 рік.

«Хлопець виходець із багатодітної родини, де виховувалося четверо синів. Він був первістком. Мама воїна, пані Лілія, знайшла в собі сил поділитися спогадами про свою кровинку. З її слів, Артем був хорошим, веселим, позитивним, захоплювався технікою, дуже хотів піти в армію, куди був призваний у 2019 р. Служив у військовій частині Нацгвардії, що дислокується в м. Маріуполь, — повідомляє місцеве видання «Вісник Козятинщини». — Коли почалася війна їх перемістили на територію металургійного комбінату «Азовсталь», який нині називають останнім бастіоном оборони Маріуполя.

Артем намагався щодня телефонувати мамі, аби заспокоїти, що живий і здоровий. Щоразу просив берегти себе й молодших братиків. Часто повторював: «Все буде добре, я повернуся». Востаннє із сином жінка спілкувалася 18 квітня — рівно за місяць до того, як мав закінчитися термін його військової служби. Артем приголомшив маму зізнанням: «Швидше за все, я не повернуся. Тут справжнє пекло».

Жителі Козятина проводжають у останню путь земляка-героя

Після молебню усі присутні, взявшись за руки, утворили молитовний ланцюжок, а в небеса полинула головна християнська молитва «Отче наш»…

Нагадаємо, наразі триває операція з порятунку захисників Маріуполя.

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