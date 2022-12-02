Дезертира, який намагався заманити до пастки українських військових, оголосили в розшук: як виглядає зрадник (фото)
Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно колишнього військового, який після повномасштабного вторгнення військ путіна в Україну хотів заманити українських військових до тимчасово окупованого Херсону.
За матеріалами справи, з початком бойових дій військовий отримав зброю, боєприпаси та амуніцію, проте замість виконання своїх службових обов’язків втік з Миколаєва до захопленого росіянами Херсону. Він також хотів обдурити інших військовослужбовців і заманити їх до міста, нібито маючи такий наказ від командування.
У подальшому, переховуючись на тимчасово окупованій території чоловік активно пропагував проросійські погляди, підтримував війну проти України та виправдовував злочини рф проти мирних українців.
Наразі він перебуває у розшуку, тож про підозру йому оголошено заочно — колишній військовослужбовець обвинувачується у виправдуванні збройної агресії рф проти України, дезертирстві зі зброєю, привласненні бойових припасів (частина 3 статті 436−2, частина 4 статті 408, частина 4 статті 410 Кримінального кодексу України). Санкція вказаних статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше співробітники ДБР спіймали на Херсощині зрадника, який керував СІЗО за окупантів.770
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