Дезертира, який намагався заманити до пастки українських військових, оголосили в розшук: як виглядає зрадник (фото)

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно колишнього військового, який після повномасштабного вторгнення військ путіна в Україну хотів заманити українських військових до тимчасово окупованого Херсону.

Підозрюваний у дезертирстві

За матеріалами справи, з початком бойових дій військовий отримав зброю, боєприпаси та амуніцію, проте замість виконання своїх службових обов’язків втік з Миколаєва до захопленого росіянами Херсону. Він також хотів обдурити інших військовослужбовців і заманити їх до міста, нібито маючи такий наказ від командування.

У подальшому, переховуючись на тимчасово окупованій території чоловік активно пропагував проросійські погляди, підтримував війну проти України та виправдовував злочини рф проти мирних українців.

Наразі він перебуває у розшуку, тож про підозру йому оголошено заочно — колишній військовослужбовець обвинувачується у виправдуванні збройної агресії рф проти України, дезертирстві зі зброєю, привласненні бойових припасів (частина 3 статті 436−2, частина 4 статті 408, частина 4 статті 410 Кримінального кодексу України). Санкція вказаних статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше співробітники ДБР спіймали на Херсощині зрадника, який керував СІЗО за окупантів.

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