«Як щурі у мишоловці»: Сирський про «вагнерівців» у Бахмуті

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські військові під Бахмутом здійснюють контрнаступальні дії, та порівняв «вагнерівців» у місті із щурами у мишоловці.

Такою думкою він поділився у Telegram.

Зокрема, Сирський повідомив, що відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку, наголосивши, що кожен з них є автором нової сторінки історії цієї війни.

«Вагнерівці» залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки. Використовуючи принцип активної оборони, ми вдаємося до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом. У ворога більше ресурсів, але ми руйнуємо його плани", — наголосив командувач.

Також командувач Сухопутних військ зауважив, що разом з командирами частин та підрозділів були ухвалені необхідні рішення для продовження оборонної операції та прораховані всі можливі сценарії розвитку подій.

Крім того, генерал-полковник відзначив нагородами бійців та подякував їм за героїзм, зокрема, військовослужбовцям 57 ОМПБр, 3 ОШБр, 5 ОШБ, 24 ОМБр, 56 ОМПБр.

Нагадаємо, що Бахмут залишається епіцентром бойових дій на фронті вже кілька місяців поспіль. Туди росіяни кидають більшість наявних сил та техніки, безуспішно намагаючись прорвати оборону українських захисників та захисниць. Протягом останніх тижнів українській армії вдалося просунутися на кілька кілометрів вглиб лінії фронту на цьому напрямку, унеможлививши взяття наших сил у кільце.

Фото Генштабу ЗСУ

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