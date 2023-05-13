Окупанти продовжують обстрілювати Україну. Цієї доби, вночі, російська федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА «Shahed-136/131». За уточненою інформацією 18 із 22 дронів було знищено захисниками України. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Загалом протягом цієї доби противник завдав ракетного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі міста Миколаєва, внаслідок чого є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено багатоповерховий будинок та інша цивільна інфраструктура. Крім того ворог завдав 66 авіаційних ударів та здійснив близько 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали і населені пункти. Зокрема, внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області, є 2 загиблих та 11 поранених цивільних осіб. Серед них є діти. Зруйновано приватний будинок, пошкоджено 4 багатоповерхівки та інша цивільна інфраструктура», — йдеться у повідомленні.

Так, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби відбулось близько 40 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського та східної околиці Стельмахівки. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Бахмут та Біла Гора.

Як зазначили в Генштабі, поряд із веденням позиційної оборони захисники України ведуть і активні дії, зокрема, наступальні. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

«Російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, в Маріуполі, на території відділу поліції для допитів місцевого населення залучено близько 50 представників слідчого комітету російської федерації. Вони беруть участь в принизливих допитах, що супроводжуються знущанням над цивільним населенням. У той же час, російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Нещодавно в населеному пункті Таврійське Херсонської області, на території дитячого садочку загарбники облаштували польовий шпиталь. Напередодні відзначено прибуття 3 військових вантажних автомобілів з пораненими окупантами», — йдеться у повідомленні.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Також захисниками України збито два ворожих розвідувальних БпЛА типу «Орлан-10». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Як писали «ФАКТИ», 13 травня українські захисники збили два російські військові гелікоптери та два літаки в небі над Брянською областю.

Фото: Генштаб ЗСУ

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