Битва за Бахмут: Зеленський пояснив, чому важливо утримати місто

Якби Бахмут, який нині перебуває в епіцентрі боїв на сході України, було взято російськими військами, президент рф володимир путін «продав би» це Заходу, своєму суспільству, Китаю, Ірану як видатну перемогу, тоді як для України це б була політична поразка. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Associated Press.

За його словами, якщо Україна «не виграє затяжну битву в ключовому східному місті», росія може почати будувати міжнародну підтримку угоди, яка може вимагати від України неприйнятних компромісів.

Як пише AP, Зеленський передбачив, що тиск від поразки в Бахмуті може прийти швидко — як з боку міжнародної спільноти, так і всередині України, адже українське суспільство відчуває втому, і підштовхне президента до компромісу з росіянами.

«Якщо він (путін та російська армія. — Авт.) відчує якусь кров — запах, що ми слабкі — він буде штовхати, штовхати, штовхати», — додав він.

Раніше у звіті американського інституту вивчення війни (ISW) було сказано, що станом на ранок 29 березня російські військові ймовірно контролюють 65% Бахмута на Донеччині і що протягом останнього тижня армія рф зайняла додаткові 5% міста.

Зазначалося також, що військові ПВК «Вагнер», ймовірно, захопили промисловий комплекс АЗОМ на півночі Бахмута.

В той же час в Міністерстві оборони України зазначають, що обороняють Бахмут так само віддано, як кожен інший населений пункт, і застосування наших сил і засобів визначається не політичною доцільністю, а тим, які ресурси необхідні для відсічі ворогу та виконання бойових завдань на даному напрямку.

«Оборона Бахмута наразі обумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення, приймаються грамотні, виважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних задач», — пояснює заступниця міністра Ганна Маляр, додаючи, що оборонці міста-фортеці виконують одразу кілька надзавдань. Серед них утримання займаних рубежів та позицій, недопущення просування противника вглиб території, завдання ворогу значних втрат і врешті створення умов для переходу в контрнаступ.

«Обороняти Бахмут будуть до тих пір, поки нам це буде необхідно з точки зору виконання військових оборонних задач.

І це наше військове командування, а не російські Іпсо, буде визначати до яких пір здійснюватиметься оборона Бахмута», — йдеться у заяві Маляр.

Відзначимо, що за оцінками Генштабу ЗСУ, ситуація в Бахмуті, бої за який тривають від серпня 2022 року, залишається контрольованою, а нещодавно оборону міста узяв під контроль командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський, який особисто «постійно перебуває на передовій зі своїми підпорядкованими підрозділами».

15 березня 2023 року на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача рішення утримувати Бахмут і надалі було прийнято одноголосно.

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