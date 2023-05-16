У компанії з Камерон Діас та Гвінет Пелтроу: як відпочивають Меган Маркл та принц Гаррі

Принц Гаррі та Меган Маркл продовжують активно заводити впливових друзів у США. Герцог Сассекський вперше з'явився на публіці після свого повернення до Монтесіто з Лондона, де він побував на коронації Чарльза III. Гаррі та Меган відвідали ресторан Sushi Bar Montecito, який відзначений зіркою Michelin.

Там зібралася дуже цікава компанія. Сассекси сиділи за одним столиком із голлівудською зіркою Камерон Діас та її чоловіком, рок-музикантом Бенджі Медденом. З ними також були актриса Гвінет Пелтроу та її чоловік, впливовий телепродюсер Бред Фелчак. А ще до них приєдналися техаський нафтовий магнат Майкл Герд та його дружина Вітні, виконавчий директор компанії Bumble.

Меган обрала для обіду в ресторані коричневу мінісукню від Heidi Merrick вартістю близько 500 доларів, сандалії Hermes та сумочку Cesta Collective.

Гаррі був у білих літніх штанах, чорній футболці та туфлях тілесного кольору.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Камерон Діас та її чоловік погуляли на весіллі Софії Річі, дочки популярного американського співака Лайонела Річі. Урочистість відбулася у Франції наприкінці квітня.

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