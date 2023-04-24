Три весільні сукні від Chanel і гості з Голлівуду: у Франції відбулося розкішне весілля Софії Річі

На Французькій Рів'єрі відбулося святкування весілля американської моделі Софії Річі та британського музичного продюсера Елліота Грейнджа. Наречений і наречена орендували для торжества люксовий готель Hotel du Cap-Eden-Roc.

Готель, де відбулося весілля

24-річну Софію вів до вівтаря її батько, відомий співак Лайонел Річі. Нагадаємо, він був одним із перших, хто підтвердив свою згоду виступити на майбутньому концерті з нагоди коронації Чарльза III і Камілли. Пік популярності Лайонела припав на 80-ті. Тоді 13 з його пісень потрапили до першої десятки американського національного хіт-параду, причому п'ять хітів посідали перше місце. Річі був поп-ідолом нарівні з Майклом Джексоном і Прінсом. Він є володарем чотирьох премій «Греммі».

Софію народила друга дружина Лайонела Дайан Александр. У Софії є зведена сестра Ніколь, яка теж стала моделлю. Ніколь познайомила її зі своїми подругами Періс і Нікі Гілтон.

Ніколь Річі з чоловіком

Ніколь і Періс прилетіли до Франції з чоловіками, щоб повеселитися на весіллі Софії. Зведена сестра була зі своїм чоловіком Джоелом Медденом. До них приєдналася зірка Голлівуду Камерон Діас зі своєю сім'єю. Актриса одружена з рідним близнюком Джоела Бенджі. Брати відомі як музиканти. Камерон і Бенджі взяли з собою свою 3-річну доньку Реддікс.

Періс Гілтон із чоловіком

Наречена замовила на весілля три сукні з нової колекції Chanel. Софія кілька разів літала в Париж на примірки.

Наречений був у класичному смокінгу.

Так Елліот зробив пропозицію Софії

Річі та Грейндж познайомилися 2020 року. У квітні минулого року пара оголосила про заручини.

Раніше «ФАКТИ» писали, що зірка фільму «Кучерява Сью» вийшла заміж за друга дитинства.

На фото в заголовку Лайонел Річі з дочкою Софією

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