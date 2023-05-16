«Ці нелюди забрали життя подружжя та 4-річного янголятка»: на Чернігівщині жорстоко вбили родину, яка їхала купувати машину

Поліцейські затримали трьох підозрюваних у вбивстві родини з Києва. Загиблі — 30-річний Микола Черевань та його 28-річна дружина Вікторія з 4-річним сином Богданчиком (на фото у заголовку) — їхали на Чернігівщину купувати машину. Скільки коштів мали із собою, невідомо, проте, за даними правоохоронців, йдеться про кілька тисяч доларів. Коли ж з подружжям обірвався зв'язок, рідні та близькі забили на сполох…

— Вікторія та Микола були разом ще зі студентських років, разом навчались, — розповіла «ФАКТАМ» подруга та кума загиблих Марія Закалюжна. - Жінка родом з Чернігівщину, а її коханий — з Києва. Вони були красивою та гармонійною парою, завжди компанійські й ніколи не відмовляли у допомозі. Чотири роки тому вони стали батьками Богданчика, якого просто обожнювали. Я його хрещена мама. Досі пам’ятаю той день, коли малюк навчився вимовляти моє ім’я. Скільки ж було галасу, крику, радості, ці звуки досі звучать у моїх вухах. Хлопчик відвідував дитячий садочок на Хрещатику.

Марія Закалюжна зі своїм похресником Богданчиком

Вікторія була головою батьківського комітету, працювала у фінансовій сфері, бухгалтерії. Микола займався купівлею та продажем машин, часто їх ще й ремонтував. Був зареєстрований на багатьох платформах, де й шукав підходящі варіанти. Так вийшло і цього разу. До Мени Чернігівської області родина запланувала поїздку, аби попередньо оглянути, а можливо, й купити машину. Із собою Микола взяв дружину. Думав, якщо придбає авто, то вона буде другим водієм. Також у салоні був їхній синочок, бо родина планувала заїхати до батьків Віки дорогою назад. Вранці у неділю вони виїхали. Востаннє вийшли на зв'язок о 14:33, списались із сестрою Вікторії. Потім телефони мовчали.

Микола Черевань

За словами співрозмовниці, батьки Вікторії та Миколи почали хвилюватись, тому що пара завжди була на зв’язку, вони були дуже відповідальні та дисципліновані.

— Й відразу було очевидно, що вони не просто так зникли, — продовжує Марія Закалюжна. — Ми вірили, що, можливо, в них машина зламалася та не мають можливості подзвонити. Розмістили оголошення про їхнє зникнення в соцмережах, особливо у місцевих групах, звернулись із заявою до правоохоронців. До нас почали телефонувати люди з тих країв і розповідати, хто й що знає, писати. Дехто бачив подружжя біля Чернігова, в них дійсно зламалося авто, та їх трохи протягнули, потім вони завелися й поїхали далі. Згодом з’ясувалося, що хтось із людей помітив машину, що горіла, та звернувся в органи. Але коли ми побачили фото, то не могли зрозуміти, що це за авто. Віка та Коля їздили на синій «Мазді», а ця згоріла вже була просто білою…

Спалена машина

Невдовзі родичів запросили на впізнання, й з'ясувалось, що сталося непоправне. Всю родину жорстоко вбили, а машину спалили. Тіла, знайдені за кількасот метрів, мали вогнепальні поранення. Днями родину поховали у рідному селі Віки на Чернігівщині.

Кума подружжя досі не розуміє, чому бандити наважились вбити їх, та ще й дитину, адже могли просто забрати кошти та втекти.

— Думаю, просто щось пішло не так, — говорить Марія Закалюжна. — Ймовірно, злочинці просто не знали, що в салоні Віка та Богданчик.

Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Володимир Нідзельський, правоохоронці оперативно встановили й затримали трьох фігурантів, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві родини.

— 14 травня близько півночі до поліції надійшло повідомлення про зникнення сім’ї з Києва, — розповів Володимир Нідзельський. — Подружжя з дитиною поїхало на Чернігівщину для покупки автомобіля, після чого зв’язок з ними обірвався. Поліція негайно розпочала пошуки зниклих безвісти. В одному з сіл Корюківського району поліцейські виявили спалену автівку киян, а за 500 метрів — закопані тіла з ознаками насильницької смерті. На пошуки причетних до злочину було орієнтовано максимальну кількість особового складу поліції Чернігівщини. На місці події криміналісти вилучили низку речових доказів.

Для затримання підозрюваних і встановлення обставин вбивства створили спеціалізовану робочу групу, до якої увійшли поліцейські Чернігівщини, працівники Департаменту стратегічних розслідувань та їхні колеги з поліції Житомирської області. Вони відтворили події тієї доби по хвилинах:

«Подружжя вирішило купити автомобіль у знайомого на Чернігівщині. Із собою вони взяли суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою. Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував убивство та озброєний напад. За підозрою у вбивстві подружжя та їхнього сина поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали трьох мешканців Корюківщини: двох чоловіків і жінку. Зловмисники розстріляли автівку з родиною киян, а потім підпалили її, щоб приховати сліди злочину. Тіла вбитих вони закопали неподалік від місця вчинення злочину. В ході проведення невідкладних обшуків в оселях зловмисників вилучили речові докази».

За підозрою у вбивстві родини правоохоронці затримали двох чоловіків і жінку

Марія Закалюжна стверджує, що раніше не чула та не знала про підозрюваних.

— Оскільки у Миколи було багато знайомих через його роботу, то знати всіх я не могла. Це точно не якісь близькі друзі, — додає вона. — Ми хочемо, щоб таких випадків більше не ставалось і українці були обачнішими. А для нелюдей, які забрали життя молодих людей і янголятка, вимагатимемо довічного позбавлення волі. Справу цю просто так не залишимо.

Раніше «ФАКТИ» розповідали жахливу історію, яка сталася на Київщині: жінка надсилала своїм колишнім ром з талієм, після вживання якого один помер в муках, а ще п’ятеро людей ледь не загинули.

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