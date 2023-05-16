«Ці нелюди забрали життя подружжя та 4-річного янголятка»: на Чернігівщині жорстоко вбили родину, яка їхала купувати машину
Поліцейські затримали трьох підозрюваних у вбивстві родини з Києва. Загиблі — 30-річний Микола Черевань та його 28-річна дружина Вікторія з 4-річним сином Богданчиком (на фото у заголовку) — їхали на Чернігівщину купувати машину. Скільки коштів мали із собою, невідомо, проте, за даними правоохоронців, йдеться про кілька тисяч доларів. Коли ж з подружжям обірвався зв'язок, рідні та близькі забили на сполох…
— Вікторія та Микола були разом ще зі студентських років, разом навчались, — розповіла «ФАКТАМ» подруга та кума загиблих Марія Закалюжна. - Жінка родом з Чернігівщину, а її коханий — з Києва. Вони були красивою та гармонійною парою, завжди компанійські й ніколи не відмовляли у допомозі. Чотири роки тому вони стали батьками Богданчика, якого просто обожнювали. Я його хрещена мама. Досі пам’ятаю той день, коли малюк навчився вимовляти моє ім’я. Скільки ж було галасу, крику, радості, ці звуки досі звучать у моїх вухах. Хлопчик відвідував дитячий садочок на Хрещатику.
Вікторія була головою батьківського комітету, працювала у фінансовій сфері, бухгалтерії. Микола займався купівлею та продажем машин, часто їх ще й ремонтував. Був зареєстрований на багатьох платформах, де й шукав підходящі варіанти. Так вийшло і цього разу. До Мени Чернігівської області родина запланувала поїздку, аби попередньо оглянути, а можливо, й купити машину. Із собою Микола взяв дружину. Думав, якщо придбає авто, то вона буде другим водієм. Також у салоні був їхній синочок, бо родина планувала заїхати до батьків Віки дорогою назад. Вранці у неділю вони виїхали. Востаннє вийшли на зв'язок о 14:33, списались із сестрою Вікторії. Потім телефони мовчали.
За словами співрозмовниці, батьки Вікторії та Миколи почали хвилюватись, тому що пара завжди була на зв’язку, вони були дуже відповідальні та дисципліновані.
— Й відразу було очевидно, що вони не просто так зникли, — продовжує Марія Закалюжна. — Ми вірили, що, можливо, в них машина зламалася та не мають можливості подзвонити. Розмістили оголошення про їхнє зникнення в соцмережах, особливо у місцевих групах, звернулись із заявою до правоохоронців. До нас почали телефонувати люди з тих країв і розповідати, хто й що знає, писати. Дехто бачив подружжя біля Чернігова, в них дійсно зламалося авто, та їх трохи протягнули, потім вони завелися й поїхали далі. Згодом з’ясувалося, що хтось із людей помітив машину, що горіла, та звернувся в органи. Але коли ми побачили фото, то не могли зрозуміти, що це за авто. Віка та Коля їздили на синій «Мазді», а ця згоріла вже була просто білою…
Невдовзі родичів запросили на впізнання, й з'ясувалось, що сталося непоправне. Всю родину жорстоко вбили, а машину спалили. Тіла, знайдені за кількасот метрів, мали вогнепальні поранення. Днями родину поховали у рідному селі Віки на Чернігівщині.
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Кума подружжя досі не розуміє, чому бандити наважились вбити їх, та ще й дитину, адже могли просто забрати кошти та втекти.
— Думаю, просто щось пішло не так, — говорить Марія Закалюжна. — Ймовірно, злочинці просто не знали, що в салоні Віка та Богданчик.
Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Володимир Нідзельський, правоохоронці оперативно встановили й затримали трьох фігурантів, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві родини.
— 14 травня близько півночі до поліції надійшло повідомлення про зникнення сім’ї з Києва, — розповів Володимир Нідзельський. — Подружжя з дитиною поїхало на Чернігівщину для покупки автомобіля, після чого зв’язок з ними обірвався. Поліція негайно розпочала пошуки зниклих безвісти. В одному з сіл Корюківського району поліцейські виявили спалену автівку киян, а за 500 метрів — закопані тіла з ознаками насильницької смерті. На пошуки причетних до злочину було орієнтовано максимальну кількість особового складу поліції Чернігівщини. На місці події криміналісти вилучили низку речових доказів.
Для затримання підозрюваних і встановлення обставин вбивства створили спеціалізовану робочу групу, до якої увійшли поліцейські Чернігівщини, працівники Департаменту стратегічних розслідувань та їхні колеги з поліції Житомирської області. Вони відтворили події тієї доби по хвилинах:
«Подружжя вирішило купити автомобіль у знайомого на Чернігівщині. Із собою вони взяли суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою. Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував убивство та озброєний напад. За підозрою у вбивстві подружжя та їхнього сина поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали трьох мешканців Корюківщини: двох чоловіків і жінку. Зловмисники розстріляли автівку з родиною киян, а потім підпалили її, щоб приховати сліди злочину. Тіла вбитих вони закопали неподалік від місця вчинення злочину. В ході проведення невідкладних обшуків в оселях зловмисників вилучили речові докази».
Марія Закалюжна стверджує, що раніше не чула та не знала про підозрюваних.
— Оскільки у Миколи було багато знайомих через його роботу, то знати всіх я не могла. Це точно не якісь близькі друзі, — додає вона. — Ми хочемо, щоб таких випадків більше не ставалось і українці були обачнішими. А для нелюдей, які забрали життя молодих людей і янголятка, вимагатимемо довічного позбавлення волі. Справу цю просто так не залишимо.
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