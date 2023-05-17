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«Мій моральний компас просто вказав мені, що робити»: у Бахмуті загинув ветеран армії США, який допомагав Україні боротися з окупантами

9:07 17 травня 2023
Ніколас Меймер

Нещодавно в Україні під Бахмутом загинув доброволець із Ірландії Фінбар Кафферкі, а днями впізнали громадянина США, який у цьому місті потрапив під обстріл рашистів і також загинув.

Як пише ВВС, підполковник у відставці Перрі Блекберн (засновник некомерційної організації, яка працює в Україні) розповів CNN, що загиблий — відставний сержант спецназу армії США Ніколас Меймер. Він прослужив в армії понад 20 років і у 2018 році вийшов на пенсію.

За словами Блекберна, Меймер перебував у будівлі, яка потрапила під російський обстріл. Його побратими припускали, що він загинув або під час руйнації, або був убитий вогнем російської артилерії.

Фінансист групи «Вагнер» євгеній пригожин записав відео з посвідченням загиблого та пообіцяв передати тіло Меймера США: «Покладемо у труну, закриємо американським прапором, з повагою, бо він помер не у ліжку дідусем, а помер на війні».

45-річний ветеран армійського спецназу Нік Меймер провів останній рік в Україні, навчаючи добровольців. Він жив у штаті Айдахо, переїхав викладати англійську в Іспанію за два місяці до російського вторгнення в Україну. Ветеран зізнавався, що спостерігаючи за тим, що відбувалося в Україні, він відчув моральний обов'язок — допомогти українцям.

«Я думаю, що це одна з найявніших несправедливих агресій у новітній історії, — говорив він в інтерв'ю газеті Idaho Statesman. — Всім очевидно, що це невиправдане вторгнення. Так що я відчував, що мій моральний компас просто вказав мені, що робити» .

Нагадаємо, що влітку минулого року загинув військовослужбовець Іноземного легіону Томаш Валентек — відомий польський спортсмен змішаних бойових мистецтв (MMA) та переможець національного чемпіонату.

Фото — скріншот

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