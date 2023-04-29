Приїхав, щоб воювати з рашистами: в Україні загинув доброволець з Ірландії

На сході України під Бахмутом, де тривають найзапекліші бої, загинув доброволець з Ірландії Фінбар Кафферкі. Про це повідомляє видання Sky News. Міністр закордонних справ країни Майкл Мартін вшанував пам'ять добровольця:

«Фінбар Кафферкі з острова Ахілл, графство Майо, був волонтером українських військових під Бахмутом, коли він загинув. Мої найглибші співчуття родині Кафферкі у зв'язку з сумною смертю Фінбара. Він, очевидно, був молодою людиною з чіткими принципами. Наші думки й наші молитви сьогодні з родиною».

Як повідомив міністр закордонних справ Ірландії, родина воїна попросила про приватність, тому він не буде розповідати подробиці.

«Я дозволю родині оплакувати цю дуже, дуже сумну для них втрату», — додав він.

Своєю чергою видання Independent зазначило, що Фінбару Кафферкі було близько 40 років. Він був військовим добровольцем і мав бойовий досвід у Сирії: допомагав курдським бійцям у боротьбі проти «Ісламської держави».

Кафферкі, колишній учасник кампанії Shell to Sea, лиш нещодавно поїхав до України, щоб допомогти у війні проти росії.

Нагадаємо, проти рашистів у лавах Інтернаціонального легіону ЗСУ воював Конор Кеннеді, онук 35-го президента США Джона Кеннеді.

Раніше ГУР оприлюднило інформацію про іноземців, які воюють за Україну.

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