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Суспільство та люди

Загинув у боях за Україну: рашисти вбили польського бійця змішаних єдиноборств Томека Валентека

16:42 24 липня 2022
Загинув у боях за Україну: рашисти вбили польського бійця змішаних єдиноборств Томека Валентека

У боях за Україну на Донбасі на початку тижня загинув військовослужбовець Міжнародного легіону Томаш Валентек, який до війни був відомий як спортсмен змішаних бойових мистецтв (MMA) та переможець національного чемпіонату. Раніше там же віддали свої життя двоє громадян США. Інформацію про це розмістили у Twitter Організації змішаних бойових мистецтв MMA Polska.

«З великим сумом ми сприйняли інформацію про загибель Томека, який як польський доброволець воював в Міжнародному легіоні оборони України і там загинув. Томек взяв участь і виграв Другий чемпіонат ММА, організований у місті Глівіце. Спочивай з миром» , — йдеться у повідомленні.

Загиблий доброволець на спортивній арені

Офіційного підтвердження загибелі польського добровольця в Україні поки що немає, також немає даних і про те, чи повернеться його тіло на батьківщину.

Нагадаємо, раніше у полоні у бойовиків загинув британський волонтер, а модель із Бразилії з друзями стали жертвами ворожого артобстрілу Харкова.

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