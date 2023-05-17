Українка Калініна створила сенсацію у Римі, вигравши найтриваліший матч року (відео)

Одна з найсильніших тенісисток України Ангеліна Калініна (47-а у світовому рейтингу), яка обіграла на Australian Open дворазову чемпіонку Уїмблдону, створила сенсацію на престижному турнірі WTA 1000 у Римі з призовим фондом 3,5 млн доларів, перемігши в наднапруженому чвертьфіналі 15-у ракетку світу, 24-річну Беатріс Хаддад Майю з Бразилії — 6:7 (2), 7:6 (6), 6:3.

Доля перших двох сетів вирішувалася на тай-брейку, а в третій партії Ангеліна, здавалося, безнадійно програвала — 0:3, але, вигравши шість (!) геймів поспіль, вперше в кар'єрі пробилася до півфіналу турніру WTA 1000 (раніше з українок таке вдавалося лише Еліні Світоліній).

До речі, матч українки і бразилійки, що тривав 3 години та 41 хвилину, став найтривалішим у сезоні в жіночому турі (колишній рекорд — 3 години та 32 хвилини — був зафіксований у дуелі Каміли Джорджі та Каї Канепі на турнірі в Майамі). Після завершення зустрічі Ангеліна не змогла стримати сліз.

«Просто зараз я не відчуваю ані тіла, ані ніг, але в цілому звичайно я щаслива виграти цей матч сьогодні, — зізналася після успіху Ангеліна Калініна. — Дякую моєму тренеру та фітнес-тренеру, бо ця перемога — не тільки моя заслуга. Моя частина — це 50 відсотків, і 50 відсотків — це внесок мого тренера з фітнесу.

У мене ніколи не було такого довгого матчу, це був мій перший досвід, коли я грала майже чотири години. Тепер я розумію, що я здатна на це. Раніше я думала: «О, я виграла за 2,5 години? Це хороша робота». Але тепер я розумію, що можу це зробити і у чотиригодинному поєдинку".

Успішний виступ у столиці Італії вже приніс українській тенісистці 340 тисяч доларів призових «брудними». Путівку у фінал турніру 26-річна киянка оскаржить у поєдинку з росіянкою Веронікою Кудерметовою (12-а), яка виступає без прапора. У 2021 році Калініна програла їй на турнірі WTA 250 у Лінці, а цього сезону зрівняла рахунок в очних зустрічах, перемігши на змаганнях WTA 1000 у Дубаї.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українські тенісистки Калініна та Костюк тріумфували на престижному турнірі у Франції.

Фото jessie48

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