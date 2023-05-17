«путін стане більш нестабільним»: британський розвідник

Відповідаючи на запитання Sky News, наскільки небезпечним може бути російський президент, який має проблеми зі здоров’ям, якщо його «замкнути в рамки», колишній британський розвідник Крістофер Стіл сказав, що «потенційно досить небезпечним», уточнивши при цьому своє зауваження.

Він зазначив, що путіну доводиться тримати на своєму боці багатьох людей, таких як військові та керівники розвідки. Це необхідно для того, щоб російська держава могла функціювати. Розвідник передбачив, що буде «відповідь на російські поразки та втрати на полі бою».

«путін стане більш нестабільним всередині росії, всередині режиму та потенційно вразливим до повалення. Я вже давно передбачав, що такий сценарій зрештою станеться, якщо росіяни не візьмуть гору», — сказав він журналістам.

Тим часом начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що путін зловживає наркотичними засобами. «Я сподіваюся, що цій людині залишилося жити не так вже й багато», — сказав він.

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