Інформація про те, що президент росії володимир путін має проблеми зі здоров'ям, неодноразово поширювалась у вітчизняних та світових ЗМІ. Йшлося про те, що він хворий на онкологію й жити йому залишилось недовго.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що хвороба путіна прогресує, тому він зловживає наркотичними засобами. Про це він заявив в інтерв’ю блогеру Сергію Іванову.

Очільник ГУР зазначив, що у путіна є «проблеми з надмірним вживанням наркотичних засобів».

«Я сподіваюся, що цій людині залишилося жити не так вже й багато», — сказав він.

Коментуючи запитання, чи можуть путіна усунути «табакеркою» (відсилання на вбивство російського імператора Павла I, якого забили золотою табакеркою) та встановити в росії нового тирана Буданов сказав «так».

Крім того, в іншому інтерв'ю, американському YahooNews, Кирило Буданов порівняв ворожих бойовиків-найманців так званих «пвк» з солдатами регулярної армії агресора, заявивши, що «вагнерівці» мають значно кращу підготовку.

Він зазначив, що «вагнерівці» показали свою максимальну ефективність на полі бою, на відміну від російської армії.

Буданов також прокоментував протистояння власника пвк «вагнер» пригожина з міноборони рф. Очільник ГУР вважає, що пригожин може перемогти у боротьбі за владу всередині росії.

«Його політичне майбутнє безпосередньо пов'язане з його фізичним виживанням, тому що в рф занадто багато сил, які хочуть його усунути. Очевидно, він намагатиметься захищатися, бо для нього це навіть не питання вигнання чи в’язниці — це питання життя і смерті», — заявив Кирило Буданов.

За словами Буданова, більшість з того, що каже ватажок «вагнерівців» пригожин — це правда.

«Найстрашніше, що те, що каже пригожин, у більшості — це правда. Є якісь речі, які навіть не можу сказати, що вони помилкові, вони просто двояко сприймаються. Можна їх двояко бачити. Але 80% з того, що він каже, це взагалі чиста правда. Абсолютно чиста. Є також незручні, скажімо так, моменти», — сказав він.

Глава ГУР відмітив, що конфлікти між міноборони рф та пвк «вагнер» ще більше загострилися. І те, що зараз пригожин каже, що немає снарядів, немає підтримки, це, певною мірою, через заздрість та військове керівництво рф.

Водночас, Буданов відмовився підтверджувати або спростовувати інформацію про ймовірну причетність українських спецслужб до ліквідації низки російських апологетів війни, зазначивши, що Україна боротиметься з російськими окупантами до повної перемоги.

Нагадаємо, ватажок пвк «вагнер» пригожин неодноразово критикував керівництво міноборони рф. Російські ЗМІ писали, що він в цьому перейшов «червоні лінії».

Раніше Буданов заявив, що 31 березня провалилася чергова спроба зимово-весняного наступу росіян. Головний розвідник України вважає, що потенціалу для проведення стратегічної наступальної операції в рф станом на зараз немає, і найближчим часом не буде.

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