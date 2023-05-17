Чи мають право ФОП на лікарняні виплати: юристи дали відповідь

Попри те, що українці більше року живуть в умовах повномасштабної війни, люди в нашій країні не припиняють працювати та сплачувати податки. Проте в житті кожного працюючого трапляються періоди, коли він не може працювати чи то за станом свого здоров'я, чи то, серед, іншого, у зв'язку з хворобою дитини. Чи оплачується тимчасова непрацездатність фізичній особі-підприємцю — відповідь на це питання дали в «Юридичному пораднику для ВПО».

«Фізичні особи-підприємці підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Це означає, що кожен підприємець, незалежно від того на якій системі оподаткування він перебуває, зобов'язаний сплачувати за себе ЄСВ — єдиний соціальний внесок, частина з якого йде на так звану „страховку“ по тимчасовій працездатності. Отже, ФОП, які сплачують ЄСВ та які не мають заборгованості по його сплаті, мають право на одержання від Пенсійного фонду України „лікарняних“ виплат у випадку хвороби».

Щоби отримати «лікарняні» виплати, слід звернутись до лікаря. Він в електронній системі охорони здоров'я формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність, який в режимі онлайн надходить до електронного реєстру листків непрацездатності Пенсійного фонду, де одразу формується електронний лікарняний.

«Складіть заяву-розрахунок. До неї потрібно додати:

довідку з податкової про відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ

або копії квитанцій, які підтверджують сплату ЄСВ за останній рік перед настанням тимчасової втрати працездатності,

письмове повідомлення з реквізитами рахунка для зарахування виплат по тимчасовій непрацездатності.

Подайте заяву-розрахунок до сервісного центру ГУ ПФУ регіону чи складіть та подайте заяву-розрахунок в електронному вигляді на порталі ПФУ.

У випадку хвороби перші 5 днів лікарняного оплачуються за рахунок ФОП, а починаючи з шостого дня — за рахунок страхових коштів. У разі, якщо заява-розрахунок оформлена правильно, ПФУ у триденний строк оплачує лікарняний листок".

Раніше «ФАКТИ» писали, що непрацюючі жінки також мають право на виплату «декретних», але є нюанси: юристи назвали умови.

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