Непрацюючі жінки також мають право на виплату «декретних», але є нюанси: юристи назвали умови

Усі жінки, які працевлаштовані за трудовим договором, мають право на декретну відпустку і виплату відпускних по вагітності і пологах. Разом із тим, жінки, які не працюють також мають право на «декретні», але за певних умов і за окремою процедурою. Про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО.

«„Декретні“ виплати — це грошова допомога жінці, яка виплачується як компенсація тимчасової втрати працездатності у звʼязку з вагітністю та пологами. Право на отримання таких виплат має кожна жінка, яка чекає дитину, після отримання документів з медичного закладу, де вона перебуває на обліку (в Україні — з 30-го тижня вагітності)», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що право на державну допомогу у звʼязку з вагітністю та пологами мають вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), у тому числі, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, а саме:

- жінки із числа військовослужбовців ЗСУ, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку та із числа поліцейських, осіб начальницького і рядового складу органів та підрозділів служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби;

- жінки, звільнені у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги;

- жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

- непрацюючі жінки;

- аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти;

- жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не беруть участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

«Звертатися для оформлення допомоги можна з моменту встановлення факту непрацездатності вагітної жінки і до спливу 6 місяців з часу, з якого б у працюючої жінки закінчилася відпустка у звʼязку з вагітністю та пологами», — повідомили в Юридичному пораднику для ВПО.

Як писали «ФАКТИ», зараз «лікарняні» та «декретні» в Україні виплачуватиме Пенсійний фонд.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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