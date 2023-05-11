Лікарняний для ФОП: за яких умов і в якому розмірі Пенсійний фонд оплатить тимчасову непрацездатність

Попри те, що українці більше року живуть в умовах повномасштабної війни, люди в нашій країні не припиняють працювати та сплачувати податки. Однак в житті кожного працюючого трапляються періоди, коли він не може працювати чи то за станом свого здоров'я, чи то, серед, іншого, у зв'язку з хворобою дитини. Захворіти можуть також і фізичні особи-підприємці, для частини з яких з 1 липня збільшаться податки. В Україні передбачені «лікарняні» виплати і для них, пише Юридичний порадник для ВПО.

Так, відповідно до Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» фізичні особи-підприємці підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Це означає, що кожен підприємець, незалежно від того на якій системі оподаткування він перебуває, зобов'язаний сплачувати за себе ЄСВ — єдиний соціальний внесок, частина з якого йде на так звану «страховку» по тимчасовій працездатності. Отже, ФОП, які сплачують ЄСВ та які не мають заборгованості по його сплаті, мають право на одержання від Пенсійного фонду України «лікарняних» виплат у випадку хвороби.

Як отримати «лікарняні» виплати

Спочатку требу звернутися до лікаря, адже підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Лікар в електронній системі охорони здоров'я формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність, який в режимі онлайн надходить до електронного реєстру листків непрацездатності Пенсійного фонду, де одразу формується електронний лікарняний.

Потім складіть заяву-розрахунок за формою, яку можна переглянути за цим посиланням https://cutt.ly/W7wzgC7. До заяви-розрахунку потрібно додати: довідку з податкової про відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ або копії квитанцій, які підтверджують сплату ЄСВ за останній рік перед настанням тимчасової втрати працездатності, письмове повідомлення з реквізитами рахунка для зарахування виплат по тимчасовій непрацездатності.

Далі треба подати заяву-розрахунок до сервісного центру ГУ ПФУ регіону (https://cutt.ly/u7wzWc9) або скласти та подати заяву-розрахунок в електронному вигляді на порталі ПФУ (https://cutt.ly/24RUVFt).

Слід зазначити, що у випадку хвороби перші 5 днів лікарняного оплачуються за рахунок ФОП, а починаючи з шостого дня — за рахунок страхових коштів. У разі, якщо заява-розрахунок оформлена правильно, ПФУ у триденний строк оплачує лікарняний листок.

Розмір виплат по тимчасовій непрацездатності залежить від наявного страхового стажу ФОП:

- 50% від середньоденного доходу — якщо страховий стаж до 3 років;

- 60% від середньоденного доходу — якщо страховий стаж від 3 до 5 років;

- 70% від середньоденного доходу — якщо страховий стаж від 5 до 8 років;

- 100% від середньоденного доходу — якщо страховий стаж більше 8 років.

Також зазначимо, що ФОП самостійно обчислює свої «лікарняні» виплати. Для цього треба порахувати середньоденний дохід суму, з якої розраховували ЄСВ останні 12 місяців до настання хвороби, / (поділити) на календарні дні підприємницької діяльності (365/366 днів). Дні, коли особа була на лікарняному через хворобу або у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, не враховуються.

Для ФОП на спрощеній системі, якщо ЄСВ сплачували від мінімальної заробітної плати, у розрахунковому періоді використовується дохід, що дорівнює мінімальній зарплаті. Для ФОП на загальній системі сплачують ЄСВ із чистого доходу, тому і для розрахунків береться чистий дохід. Якщо доходу не було, або він менший від мінімальної заробітної плати, для розрахунку береться мінімальна зарплата.

Раніше «ФАКТИ» писали, чи оплатять працівникові лікарняний лист в умовах простою підприємства через війну, а також про те, хто сплатить лікарняний евакуйованому працівнику, якщо роботодавець залишився на окупованій території.

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