Відомого кінопродюсера Олександра Роднянського заочно заарештовано в росії за «фейки» про армію

Басманний районний суд москви заочно заарештував продюсера Олександра Роднянського, який не раз розповідав про жахи розв'язаної росією в Україні війни.

За інформацією «Медіазони», таке ж рішення було ухвалено і щодо режисера Івана Вирипаєва. Обидва засідання щодо обрання запобіжного заходу відбулися 27 квітня. Арешт Роднянського наступного дня було оскаржено, а рішення щодо Вирипаєва набуло чинності 3 травня. Інформація про рішення суду була опублікована лише 17 травня.

Олександр Роднянський — режисер, продюсер та медіа-менеджер, засновник телеканалу «1+1», у 2002 році переїхав до росії та очолив корпорацію «СТС Медіа». Він — чотириразовий номінант на премію Американської кіноакадемії «Оскар», багаторазовий призер Канського кінофестивалю, володар американської премії «Золотий глобус» та національної кінопремії Франції «Сезар», а також лауреат багатьох російських премій. Був визнаний у росії «іноагентом».

«Медіазона» також з'ясувала, що МВС оголосило Вирипаєва — російського та польського режисера театру та кіно, драматурга, сценариста, продюсера та актора — у федеральний розшук. З 2020 року він є генеральним продюсером бюро «Okko Театр». Його постановки, а також спектаклі за його п'єсами йдуть у Польщі, Німеччині, Чехії, Болгарії, Англії, Франції, Канаді. З 2014 року він постійно живе у Польщі, а у травні 2022 року Вирипаєв оголосив, що відмовився від російського громадянства.

Фото з Вікіпедії

На вердикт «басманного правосуддя» Роднянський відреагував, перебуваючи у Каннах. Він назвав рішення щодо нього та Вирипаєва «знаком офіційного визнання».

Нагадаємо, що після ракетного удару рашистів по торговому центру в Кременчуці влітку минулого року Олександр Роднянський виклав у соцмережу пост, в якому спробував зрозуміти, чому російські пілоти та диспетчери байдуже й бездушно вбивають українців і, можливо, навіть отримують від цього задоволення.

Фото із соцмереж

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