Багато прапорщиків і жодного офіцера: продюсер «Прекрасної няні» пояснив, чому російські фашисти бездушно вбивають українців

Продюсер Олександр Роднянський, які багато років жив і працював у росії, зняв багато відомих серіалів, і навіть став вважатися там «своїм», спробував на прикладі ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці зрозуміти, чому російські пілоти та диспетчери бездушно і бездушно вбивають українців і, можливо, навіть одержують від цього задоволення.

Свою думку Роднянський виклав у Instagram.

«Вчора дві російські ракети влучили в переповнений людьми торгового центру міста Кременчука, що знаходиться за сотні кілометрів від передової. На даний момент відомо вже про 20 загиблих і 40 зниклих безвісти. Десятки людей поранено. Це черговий військовий злочин російської армії. Російська пропаганда відразу почала брехати — всі помийні телеграм-канали та видання, від „військорів“ до Маргарити Симоньян, поспішили звинуватити у цьому страшному військовому злочині українську сторону», — зазначив продюсер і додав, що це було передбачувано.

Також він зазначив, що міністерство оборони росії підтвердило удар, проте прогнозовано заявило, що цілилися по «військових об'єктах».

«А там чогось здетонувало, сказали в міноборони росії, і вибухнув торговий центр. Як ви самі розумієте, «порожній і безлюдний» … Ми вже вивчили, що під «військовими об'єктами» у військових Росії завжди маються на увазі житлові будинки і торгові центри. А якщо «випадково» зачіпає цивільні об'єкти, то виключно «порожні», — наголосив Роднянський.⠀

При цьому продюсер запитував себе про те, що відчували пілоти — ті браві хлопці в крутій формі, які сиділи за штурвалами літаків Ту-22М3, що злетіли з аеродрому Шайковка. Ті, хто натиснувши кнопку, випустили ракети Х-22. Про що вони думали? Чи думали? Що зараз відчувають?

«Я отримав відповідь на це просте запитання, прочитавши історію про затримання в Москві з вигаданого приводу опозиційного політика Іллі Яшина. Перебуваючи вже в поліції, Яшин поцікавився у співробітника, який його затримав на прізвище Митрофанкин: «чи не заважає йому офіцерська честь так нахабно брехати і фабрикувати матеріали? «А я прапорщик, — спритно вивернувся Митрофанкін. — Це не офіцерська посада» , — розповів продюсер.

Роднянський зізнався, що зрозумів, що «вся росія перетворюється на країну прапорщиків».

«Усі, хто підтримує режим або просто апатичні журналісти, світські пані, кінематографісти, політики, депутати — всі вони не на «офіцерських посадах», — сказав продюсер.

Фоловери продюсера підтримали його думку, відзначаючи, що росії вже не залишилося такого поняття, як «офіцерська честь», шляхетність і порядність. І нинішня росія — це країна тотальних прапорщиків.

Нагадаємо, 27 червня російські винищувачі з території Курської області випустили кілька ракет Кременчука (Полтавська область). Одна з ракет потрапила до ТРЦ «Амстор», у якому на той момент перебувало понад тисячу городян. Згідно з інформацією МВС, на даний момент відомо про 20 загиблих та 59 постраждалих. При цьому розібрано 60% завалів ТРЦ, а решту рятувальників планують розібрати до ранку 29 червня, хоча зазвичай такі роботи займають близько тижня.

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