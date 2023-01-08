«Сотні трупів росіян просто гниють у відкритому полі»: відомий кінопродюсер про «гарячу» точку на Донеччині

Кінопродюсер Олександр Роднянський, який багато років жив та працював у росії та навіть став вважатися там «своїм», поділився своїм баченням на складну ситуацію, яка нині розгортається під Бахмутом. Відповідний пост він виклав у Instagram.

«Мені написала знайома. Вона плакала. Від жаху та щастя. Їй було важливо поділитись зі мною своїм переживанням. Днями її чоловіка, інтелігентну людину, яка володіє дев'ятьма мовами, батька двох прекрасних дівчаток, який вже 25 лютого відправив свою сім'ю у безпеку та вирушив добровольцем у військкомат, перевели під Бахмут… Після тривалого мовчання він нарешті написав дружині. Вона, прочитавши його смс, відчула себе глядачем „Дюнкерка“. Тільки в реальному житті. Крізь власні сльози. Так вона написала мені».

Після того Роднянський, навмисно не вказуючи прізвища, розсекретив смс від чоловіка своєї знайомої. Дозвіл на публікацію історії, додав продюсер, він отримав.

⠀

«Привіт. Був на позиціях під Бахмутом. Це армагеддон, нас крили мінометами, танками, авіацією, закидали ВОГами і дронами, у небі також бачив фосфор, але не по нас. Ми з всього взводу залишилися утрьох, решта відступили. Витягали 300-х та 200-х. Я весь у бруді і чужій крові. Але ми вистояли. Повернулися, мрію про пральню та лазню». Ось така смс. Напевно, таких чимало. Уявіть собі, що там відбувається. Кожен день. З тисячами людей. Багато місяців російські війська щодня атакують Бахмут і щоразу відкочуються назад, залишаючи за собою тіла нових та нових убитих. Очевидці пишуть, що сотні трупів росіян просто гниють у відкритому полі. Там, кажуть, є реальні поля мертвих тіл… З яких, як у кіно, будують стіни і використовують як укриття…

Українські війська героїчно захищають місто. І багато хто з українців теж гине. Я з жахом думаю про трагедію сімей. Коли читаєш такі повідомлення, як те, що отримала від свого чоловіка моя знайома, розумієш, що Бахмут встоїть. Що його не здадуть. Така в цьому смс є спокійна і дивовижна мужність".

⠀

Але щоразу, додає кінопродюсер, читаючи про війну, вбивства людей, кров та бруд, він задається одним і тим же питанням: «Тим самим, що так сильно озвучив репер Владі: „Как это, б***, возможно?“ За війну та агресію винні будуть покарані. Інакше не буде».

Нагадаємо, ЗСУ вже вдруге вдарили по гуртожитку з мобілізованими — багато жертв. Днями з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув поїзд з заповненими мертвими росіянами рефрижераторами.

92

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram