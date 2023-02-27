Ноги знайшли в холодильнику: сім’я колишнього чоловіка вбила і розчленувала відому модель із Гонконгу

Світ моди приголомшений жорстоким вбивством відомої 28-річної моделі Еббі Чой. Минулого тижня знімки красуні з Гонконгу з'явилися на цифровій обкладинці модного журналу L'Officiel Monaco, місяць тому вона брала участь у показі колекції Elie Saab на Тижні високої моди в Парижі. А в середу, 22 лютого, її мати заявила в поліцію про зникнення Еббі.

Через два дні гонконзькі поліцейські зробили моторошне відкриття. У заміському будинку, який винаймав колишній свекор моделі, виявили ноги Чой. Вони лежали в холодильнику, повідомляє CNN.

«Ми все ще шукаємо голову», — сказав журналістам поліцейський Алан Чанг, якого цитує CNA.

«Дві каструлі з вареним м'ясом, яке може бути людським, були залишені на місці злочину», — додав він.

У будинку також знайшли електропилку і м'ясорубку, довгі плащі, рукавички і маски. Меблі в кімнатах повністю були відсутні. Стіни завішені брезентом. Вочевидь, убивця (або вбивці) не хотіли залишати сліди, коли розчленовували тіло манекенниці.

Востаннє Еббі нібито бачив брат колишнього чоловіка. Дівер працював водієм моделі. За даними South China Morning Post, імовірно, разом вони їхали за дочкою моделі. Після того, як Чой не забрала дитину, її оголосили в розшук 22 лютого.

Того ж дня поліція заарештувала колишнього свекра й одного з його синів. Потім було заарештовано колишню свекруху Чой. А ось колишнього чоловіка манекенниці вдалося знайти тільки 25 лютого. Він намагався покинути Гонконг на швидкісному катері. При ньому було виявлено ювелірні прикраси та готівку — щонайменше 200 тисяч доларів.

«Ми вважаємо, що у жертви і сім'ї її колишнього чоловіка були фінансові суперечки з приводу величезних сум, — сказав Чанг. — Хтось був незадоволений тим, як жертва розпоряджалася своїм майном, що і стало мотивом для вбивства».

Поліція припускає, що колишній чоловік намагався змусити Еббі повернутися до нього. Чой у 2022 році стала багато заробляти. Її запрошували брати участь у показах колекцій відомі дизайнери. Крім того, вона отримала непоганий дохід, рекламуючи відомі бренди в Instagram, де в Еббі було не менше 100 тисяч підписників.

Але модель, очевидно, відмовилася виконати вимогу колишнього чоловіка. І тоді він зі своїм батьком і братом зважилися на вбивство. Вони мали намір позбутися трупа, а саму Еббі оголосити зниклою безвісти. Оскільки ексчоловік є батьком двох дітей Чой, він міг легко отримати доступ до її фінансів і розпоряджатися ними, а також розкішною нерухомістю моделі в елітному районі Кадурі Хілл у Хо Ман Тін. Це і був мотив злочину.

За даними South China Morning Post, колишнього свекра Чой вважають організатором убивства.

Опіку над дітьми Еббі Чой суд доручив її матері.

Нагадаємо, італійський футболіст Джованні Падовані забив колишню кохану до смерті.

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