У Києві змінили правила роботи громадського транспорту: що нового

У Києві, де днями відкрили вестибюлі 10 станцій столичного метрополітену, які раніше були закриті, змінюють правила руху громадського наземного транспорту під час попередження щодо ймовірної атаки з повітря.

Наразі водії зобов`язані висаджувати пасажирів, але вже з 22 травня буде введено нове правило. Як повідомляють у КМДА, Рада оборони міста вирішила, що наземний громадський транспорт столиці у разі оголошення повітряної тривоги не зупинятиметься, а довозитиме пасажирів до найближчого укриття.

«У разі повітряної тривоги КП „Київпастранс“ та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху. Відповідне рішення ухвалила сьогодні Рада оборони міста Києва. Водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо», — йдеться у повідомленні.

Контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття покладено на управління патрульної поліції в місті Києві.

Є й зміні, що стосуються вантажного транспорту загальною масою понад 4,5 тонни.

Таким транспортним засобам з 22 травня заборонять в`їжджати до Києва під час повітряної тривоги. Це контролюватиме Національна гвардія спільно з управліннями патрульної поліції Києва та області. Транспорт зупинятимуть на в'їздах у місто.закривали.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону, яким пропонують скасувати евакуацію неправильно припаркованих автомобілів — адже водії, як стверджують автори документу, можуть неправильно паркуватися через повітряну тривогу, залишаючі автівку та рушаючи в укриття.

Фото «Київпастрансу»

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