Пограбування століття в Дрездені: за крадіжку золотих реліквій на 113 мільйонів євро винесено вирок членам клану «Реммо»

У Німеччині завершився суд над злочинцями, які 2019 року вчинили зухвале пограбування в Дрездені. Їм вдалося проникнути до знаменитого музею «Зелене склепіння» і винести звідти рідкісні коштовності з колекції правителів Саксонії. За офіційною оцінкою, вартість викраденого становила 113 млн євро. Однак німецькі ЗМІ з упевненістю писали, що навіть мільярд євро — недостатня сума для оцінки збитків. Преса пояснювала це тим, що прикраси мають також величезну історичну цінність.

Розслідування тривало не менше року. Вдалося заарештувати п'ятьох підозрюваних. Усі вони входили до злочинного угруповання, яке відоме в Німеччині як клан «Реммо». Одного з них раніше було засуджено за крадіжку гігантської золотої монети вагою 100 кг із берлінського музею Боде 2017 року. Монету так і не було знайдено. Експерти вважають, що її переплавили.

Були серйозні побоювання, що така ж доля чекає і прикраси з дрезденської колекції. На щастя, поліції вдалося розшукати більшу частину того, що члени «клану Реммо» винесли із «Зеленого склепіння» рано вранці 25 листопада 2019 року. Однак частину безцінних експонатів знайти досі не можуть.

Була надія, що злочинці погодяться розповісти, де заховані скарби, в обмін на пом'якшення покарання, але тільки троє з них пішли на угоду. Їм загрожує від чотирьох до шести років в'язниці. Вони допомогли знайти частину вкраденого.

До музею повернули 31 експонат. Серед того, що не знайдено, особливе місце посідає рідкісний алмаз «Білий камінь Саксонії».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про крадіжку унікальної колекції золотих монет у Німеччині.

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