Схиляв до орального сексу: колишнього адвоката Трампа та мера Нью-Йорка звинувачують у сексуальних домаганнях

Лише тиждень тому журі присяжних у Нью-Йорку визнало Дональда Трампа винним у сексуальних домаганнях і наклепі за позовом відомої журналістки Елізабет Джин Керрол. Суд зобов'язав 45-го президента США виплатити їй 5 млн доларів як компенсацію. І ось дуже схожий судовий процес починається на Мангеттені щодо колишнього адвоката Трампа Руді Джуліані.

78-річний юрист, який упродовж низки років був мером Нью-Йорка і користувався величезною популярністю, звинувачується в примусі до статевого акту. Позов подала бізнес-леді та експертка з піару Ноель Данфі.

Вона працювала на Джуліані з січня 2019 по січень 2021 року. Руді обіцяв платити Ноель мільйон доларів на рік плюс відшкодовувати витрати. Водночас офіційно Данфі в нього ніде не значилася. Джуліані пояснив їй, що не може показувати свої фінансові потоки, оскільки розлучається з дружиною.

Ноель повірила йому. Її завданням було поліпшення іміджу Джуліані, який неабияк постраждав через його близькість до Трампа і скандальні спроби знайти компромат на Джо Байдена і його сина Хантера. Заради цього Руді пробував отримати інформацію в Києві.

Данфі запропонувала нагадати американцям про славні часи, коли Джуліані на посаді мера зробив Нью-Йорк одним із найбезпечніших міст у США. Його навіть називали «мером Америки».

Однак незабаром піарниця, за її словами, побачила справжнього Джуліані. У позові вона пише, що Руді виявився п'яницею і ловеласом. Він постійно всіх обманював. Його цікавили три речі — гроші, жінки, випивка. Вік уже не дозволяв йому залицятися до спідниць з колишньою енергією, тому Руді у великих кількостях поглинав віагру.

Ноель Данфі та Руді Джуліані

Незабаром Джуліані став схиляти Данфі до сексу. Розуміючи, що він може не заплатити їй за роботу, Ноель була змушена погодитися. За її словами, почалося все з орального сексу в одну з їхніх перших зустрічей, коли вона залишилася ночувати в гостьовій половині мангеттенських апартаментів Джуліані. Він пригощав її червоним вином у великій кількості.

Після цього вона стала надавати Руді сексуальні послуги досить часто. І це був здебільшого оральний секс, під час якого Джуліані любив розмовляти по телефону. Він вів важливі розмови, наприклад, із Трампом. Руді говорив Ноель, що хоче бути схожим на Білла Клінтона, який вирішував державні питання, коли Моніка Левінські догоджала йому.

Коли почалася пандемія коронавірусу, Данфі стала працювати віддалено. Під час відеосеансів Джуліані просив її роздягатися для нього.

Крім того, Ноель стверджує, що Руді мав звичку називати її «донькою». І їй було «дуже некомфортно».

У підсумку Джуліані обдурив і її. Він не заплатив їй майже 2 млн доларів. Руді не знав, що Данфі записувала багато їхніх розмов і відеосеансів. Тепер вона готова передати всі ці матеріали суду.

Мабуть, найскандальнішим викриттям, яке вони містять, є твердження, що Джуліані намагався продавати «президентські помилування» по 2 млн доларів за штуку.

Навряд чи варто дивуватися тому, що Руді Джуліані все це заперечує. Його адвокати прагнуть довести, що Данфі — звичайна шантажистка. До речі, Ноель хоче отримати за позовом 10 млн доларів.

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