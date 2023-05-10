Суд у США визнав Трампа винним у спробі зґвалтування журналістки

У Нью-Йорку винесено вердикт присяжних за цивільним позовом відомої американської журналістки Елізабет Джин Керрол до Дональда Трампа. Як уже повідомляли «ФАКТИ», колумністка журналу Elle стверджувала, що 1996 року Трамп зґвалтував її у відділі спідньої білизни універмагу Bergdorf Goodman.

Суд тривав 10 днів. На ньому виступили сама позивачка, а також кілька свідків, яких запросили її адвокати. Здебільшого це були подруги Керрол. Саме їм вона розповіла тоді про те, що з нею сталося.

Трамп на суді не був ні хвилини. За нього віддувався адвокат Джо Такопіна. Він назвав звинувачення, висунуті Керрол «неймовірною художньою вигадкою».

Присяжні — три жінки та дев'ять чоловіків — радилися три години. Вони дійшли висновку, що Трамп винен у сексуальних домаганнях стосовно Керрол, але не в її зґвалтуванні. Крім того, вони визнали відповідача винним у наклепі, оскільки він стверджував, що не знайомий з позивачкою. Суд зобов'язав Трампа виплатити Керролу 5 млн доларів компенсації.

Це перший випадок в історії, коли колишнього президента США визнали юридично відповідальним за насильницькі сексуальні дії.

Даремно Такопіна намагався принизити позивачку. Під час перехресного допиту, який тривав кілька годин, адвокат Трампа прагнув поставити під сумнів кожну деталь її розповіді.

Так він неодноразово запитував Керрол, чому вона не кричала, коли, за її словами, Трамп на неї напав в універмазі.

«Я не з крикливих», — відповіла журналістка. Але Такопіна не відставав. В якусь мить Керрол зі сльозами на очах різко відповіла йому: «Кажу вам: він зґвалтував мене, кричала я чи ні! Не можу повірити, що у 2023 році жінці все ще можуть поставити подібне запитання».

Потім вона сказала, що належить до «мовчазного покоління». «Жінок мого віку вчили мовчати про такі речі», — додала Керрол.

«Я перебуваю тут, тому що Дональд Трамп зґвалтував мене, а коли я про це розповіла, він збрехав і заявив, що цього не було. Навіть сьогодні, сидячи перед вами, я пам'ятаю, що тоді відчувала», — сказала журналістка.

Такопіна у підсумку заявив, що всю цю історію зі зґвалтуванням Керрол запозичила з одного епізоду популярного серіалу «Закон та порядок: спеціальний корпус». Його було знято у 2012 році. У цьому епізоді розповідається про розслідування зґвалтування у відділі спідньої білизни універмагу Bergdorf Goodman.

Керрол визнала, що напад на неї стався в тому ж місці і що цей епізод був показаний по телебаченню до того, як вона пред'явила Трампу звинувачення у 2019 році. «Це просто збіг», — заявила журналістка.

Адвокат Трампа прокоментував її слова риторичним запитанням: «Яка ймовірність такого збігу?»

У понеділок, 8 травня, адвокатка позивачки Роберта Каплан виступила із заключним словом. Вона підкреслила, що Дональд Трамп має усталений modus operandi — спосіб дії.

Каплан звернула увагу присяжних на схожі моменти у розповідях інших жінок, які звинувачували Трампа у сексуальних домаганнях. Спочатку флірт у громадському місці, за яким слідував раптовий напад.

Суду було показано відеозапис показань відповідача. Відповідаючи на запитання Каплан, Трамп поводився грубо. Він не намагався виправдовуватися. Коли колишнього президента попросили прокоментувати його власну скандальну заяву, що він любить хапати жінок за інтимні місця і йому це завжди сходило з рук, Трамп відповів: «Історично із зірками так було завжди… Якщо ви подивіться на останні мільйон років, то так воно значною мірою й було. Не завжди, але у значній кількості випадків так і було. На жаль, чи на щастя».

Тим часом триває ще один судовий розгляд щодо Дональда Трампа. 45-го президента США звинувачують у спробах скасувати результати президентських виборів 2020 року та штурмі Капітолія. Днями свідчення федеральним присяжним у Вашингтоні дав головний свідок у справі колишній віцепрезидент США Майк Пенс.

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