Таксі дві години переслідували папараці: Гаррі та Меган дивом не розбилися в ДТП

Офіційний представник принца Гаррі та Меган Маркл зробив гучну заяву. Він стверджує, що герцог і герцогиня Сассекські дивом не розбилися в Нью-Йорку. Таксі, в якому подружжя поверталося в готель після церемонії вручення премії Women of Vision Awards, протягом двох годин переслідували на машинах папараці. Разом із Сассексами їхала і мати Меган Дорія.

«Учора ввечері герцог і герцогиня Сассекські ледь не розбилися під час автомобільної погоні за участю групи дуже агресивних папараці. Наполеглива гонитва, яка тривала понад дві години, призвела до безлічі ситуацій, коли ледь не сталися зіткнення з іншими водіями, пішоходами і двома офіцерами нью-йоркської поліції», — ідеться в заяві представника Гаррі та Меган.

Влада Нью-Йорка негайно засудила дії папараці. А ось поліція прокоментувала ситуацію досить стримано.

«Групі приватної охорони, яка супроводжувала герцога і герцогиню Сассекських, довелося звернутися по допомогу до поліцейських, оскільки фотографи, які переслідували таксі, ускладнювали охоронцям виконання їхнього завдання з транспортування клієнтів. Герцог і герцогиня Сассекські благополучно прибули в пункт свого призначення. Жодних повідомлень про сутички, що сталися під час переслідування, виклики поліції або отримані травми не надходило. Пов'язаних із цим інцидентом затримань також не було», — йдеться в заяві Департаменту поліції Нью-Йорка.

Новина про погоню моментально стала топовою в усіх провідних західних ЗМІ. Коментують її і користувачі соцмереж. Думки розділилися приблизно порівну. Одна частина обурена поведінкою папараці та щиро співчуває Сассексам, особливо принцу Гаррі, чия мати загинула внаслідок небезпечної гонки в Парижі за участю папараці.

Інша частина, посилаючись на коментар поліції Нью-Йорка, впевнена в тому, що Сассекси явно перебільшують драматизм інциденту. Вся ця історія пахне лицемірством і черговою спробою привернути увагу до себе. Саме цієї мети і було досягнуто.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як відпочивають Меган Маркл і принц Гаррі в компанії Камерон Діас і Гвінет Пелтроу.

40

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram