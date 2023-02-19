«Я повинен поділитися її таємницями з Вільямом і Гаррі»: колишній дворецький Діани сподівається помирити принців

Чоловік, якого Діана називала своєю «скелею», боїться, що може забрати ці таємниці з собою в могилу, так і не отримавши можливості розповісти синам покійної принцеси Вільяму і Гаррі те, що він знає про їхню матір. Готуючись до операції з видалення раку простати, Пол Баррел згадав моменти, коли Діана довірила йому свої найпотаємніші таємниці.

В інтерв'ю газеті Mirror, яке він дав у своєму будинку в Чеширі, колишній королівський слуга сказав: «Моя хвороба зосередила мою увагу на тому, щоб розповісти хлопчикам все, поки не стало занадто пізно — розповісти їм те, що вони дійсно повинні знати. Думаю, Діана сказала б мені: «Поле, ти повинен зробити це своїм пріоритетом. Ти повинен піти й побачити моїх хлопчиків».

64-річний Пол, який був дворецьким Діани протягом 10 років аж до її смерті в 1997 році, ділиться: «Я багато часу проводив з Діаною. Я провів багато годин з Діаною, як в її найщасливіші часи, так і в її найтемніші часи. Вона довіряла мені, і є багато речей, про які я ніколи не говорив, але зараз я відчуваю, що час настав. Я думаю, що те, що я скажу, може об'єднати хлопців, чого Діана відчайдушно хотіла б. Я розповім їм тільки правду. Я скажу їм лише правду, і все. Я не шукаю нічого натомість».

Пол Баррел був дворецьким Діани протягом останніх 10 років її життя

Відтоді, як Гаррі переїхав до США з дружиною Меган у 2020 році, принци все більше віддаляються один від одного. Пол сказав, що хотів би «спробувати зробити і свій внесок», щоб вони примирилися. «Хіба не було б чудово побачити, як хлопці налагоджують свої стосунки і повертаються туди, де вони повинні бути, — сказав він. — Публіка була б у захваті. Я б аплодував цьому. Я хотів би побачити, як Вільям обіймає свого брата, але не думаю, що ми це побачимо, тому що на цьому шляху занадто багато перешкод».

Пол додав, що його найбільшим бажанням було б посидіти з Вільямом і «заповнити прогалини тих років, яких не вистачає в його пам'яті».

«Поки він був у школі, він міг поставити мені будь-яке питання, і я міг на нього відповісти, — згадує колишній дворецький. — Я хочу просто говорити правду. Деяка правда може бути важкою, але якщо він не знає, він не буде поінформований. Я хочу сказати їм правду. Є речі, які відбувалися у світі їхньої матері, про які вони, можливо, не знають. І я думаю, що це може заповнити деякі прогалини».

У минулому Пол називав себе «найкращим другом» Діани і стверджував, що він був «єдиним чоловіком, якому вона коли-небудь довіряла». Ця довіра змушувала його захищати її таємниці, але тепер він хоче поділитися тим, що знає, з її синами, сподіваючись, що це зробить їх ближчими один до одного. Баррел сказав: «Якби ми коли-небудь сіли за стіл переговорів, я б сказав Вільяму: «Це залишиться в цих стінах і ніколи не вийде назовні».

У своїй біографії «Запасний» Гаррі називає Пола «маминим дворецьким». Пол сказав: «Він відкинув мене, але він не подумав про всі ті роки, які я провів з його матір'ю, наодинці, люблячи її, піклуючись про неї, наглядаючи за нею. Мене звільнили, і мені дуже сумно через це».

Нагадаємо, одкровення принца Гаррі, в яких дісталося і батьку, і брату, і мачусі, розсварили його з членами королівської родини і вдарили по популярності всіх, зокрема самого автора скандальної книги та його дружини Меган Маркл.

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