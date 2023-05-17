«Це її коронація»: Меган Маркл у золотій сукні отримала нагороду за захист інтересів жінок

Меган Маркл, як відомо, пропустила коронацію Чарльза III і Камілли. Церемонія відбувалася 6 травня, коли синові герцогині Сассекської виповнилося чотири роки. До Лондона на кілька годин літав принц Гаррі.

Меган, звичайно, була незадоволена тим, що випала із зони уваги ЗМІ навіть на такий короткий час. І ось вона взяла реванш, стверджують американські мас-медіа. Увечері 16 травня в Нью-Йорку відбулася церемонія вручення премії Women of Vision Awards. І невістка британського короля отримала одну з нагород — як активістка боротьби за права жінок.

«Це її коронація!» — стверджують шанувальники Меган у соцмережах.

Герцогиню супроводжували чоловік і мати — Дорія Редлан. Гаррі виглядав куди більш щасливим і веселим, ніж у Лондоні.

Меган з'явилася в «королівському» вбранні — золотій сукні з декольте і вирізами від Joanna Ortiz. Ціна цього міді становить 1850 доларів. Герцогиня додала до нього золоті сандалі на шпильці від Tom Ford (1350 доларів) і жовтий шкіряний клатч від Carolina Herrera (1100 доларів). Не забула Меган також про золото і діаманти. Браслети і сережки обійшлися їй у 7350 доларів. Таким чином, вартість усього вбрання для виходу у світ за премією склала приблизно 12 тисяч доларів.

Герцогиню особисто привітала відома американська феміністка Глорія Стайнем. Вона оголосила, що Меган Маркл удостоїлася премії за «глобальну пропагандистську діяльність з розширення прав і можливостей жінок і дівчаток».

231

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram