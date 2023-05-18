Затримка пенсії: в ПФУ повідомили, хто з пенсіонерів не зможе отримати виплати вчасно

Пенсіонери, в яких минув термін дії пенсійної картки, не зможуть вчасно отримати свої виплати.

Про це нагадує «На Пенсії».

Як відомо, деякі банки на період дії воєнного стану автоматично продовжили термін дії своїх платіжних карток. Але людина могла про це не знати.

Пенсіонеру, який не отримав повідомлення про це через інтернет-банкінг чи смс-повідомлення, можна зателефонувати на гарячу лінію фінустанови та отримати потрібну інформацію.

Якщо ж картку заблоковано через закінчення терміну її дії, то потрібно звернутися до відділення банку, щоб перевипустити її.

При цьому пенсійні виплати продовжуватимуть надходити на рахунок отримувача, а скористатися ними він зможе після отримання нової картки.

Раніше повідомлялося, що частина українських пенсіонерів матимуть змогу щомісяця отримувати доплати від 400 до 800 гривень.

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