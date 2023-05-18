Бив кулаками та дерев’яним поліном: під Житомиром чоловік до смерті забив товариша за слова про його батька

Жителя Бердичева засудили за вбивство свого товариша. Як повідомили у Житомирській обласній прокуратурі, 35-річний бердичівлянин отримав 7 з половиною років в'язниці за вбивство чоловіка.

Трагічна подія сталася у травні 2020 року. У день річниці смерті свого батька, обвинувачений приїхав до потерпілого, який проживав у селі Житомирського району.

Під час застілля, де були присутні й інші люди, згадуючи покійника, господар будинку висловив свою думку стосовно причини його смерті.

Почута версія так розлютила обвинуваченого, що він накинувся на потерпілого з кулаками та дерев’яним поліном, заподіявши тяжких тілесних ушкоджень. Від отриманих травм 41-річний чоловік помер через декілька днів.

Бердичівлянин визнав свою вину та розкаявся.

Вже наступного дня після вчинення злочину його взяли під варту, де він перебуватиме до набуття вироком законної сили.

Подібна трагедія сталася й на Київщині — там чоловік «помстився» товаришу за словесну образу.

Раніше на Сумщині чоловік жорсткого вбив товариша й підпалив його будинок.

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