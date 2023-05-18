Поховали як невідомого солдата: щемлива історія про українського захисника, який загинув влітку 2022-го

Військовослужбовець Роман Семенчук пройшов АТО, був на війні. Проте загинув торік на Донеччині. Й тільки 18 травня 2023 року він назавжди повернувся до рідної домівки — Стрижавки, що на Вінниччині.

«Роман Семенчук — випускник Стрижавського ліцею № 1. Працював у місцевій виправній колонії, а з початком російського вторгнення у 2014-му пішов у зону АТО. 24 дні провів в окупації, зміг вирватися звідти, — повідомляє Стрижавська територіальна громада. — У 2021-му знову повернувся на поле бою. Служив головним сержантом 2-го механізованого взводу військової частини А2988. Мав псевдо „Мирний“, що влучно характеризував його світогляд. У свої 42 роки був сміливим воїном, добрим другом, батьком і чоловіком».

Герой загинув ще 16 серпня 2022 року поблизу Опитного на Донеччині. Тривалий час тіло загиблого було на непідконтрольній (окупованій) території.

«25 вересня цивільній дружині Олені повідомили про обмін тіл. Рідні зробили ДНК-експертизу для встановлення родинних зв’язків. Через соціальні мережі та телефонні звернення дружина розшукувала безвісти зниклого чоловіка. Нарешті в Дніпровському морзі їй повідомили: воїна Семенчука поховали 28 жовтня як невідомого солдата. Після місяців проходжень різних інстанцій тіло загиблого нарешті вдалося повернути додому».

У воїна залишились дружина, двоє синів, сестра та брати.

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