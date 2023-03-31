Знеболювальні, гормональні, від тиску: на які ліки потрібен е-рецепт з 1 квітня

З 1 квітня в Україні лікарські засоби, на які потрібен рецепт, почнуть продавати лише за електронним рецептом.

В Державному реєстрі лікарських засобів є перелік усіх зареєстрованих в Україні ліків. Там вказано, який засіб відпускається без рецепта, передає «Еспресо.Захід».

В аптеці не можна буде без рецепта придбати антибіотики, протисудомні, гормональні препарати, в тому числі протизаплідні, препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, деякі антигістамінні.

Взагалі ампульна продукція уся має йти за рецептом. Більшість препаратів для інгаляцій також потрібно купувати за рецептом.

Ліки проти гіпертонії та серцево-судинних захворювань

Усі популярні засоби для зниження тиску, як-от каптоприл, каптопрес, бісопролол — виключно за рецептом. Навіть сечогінні препарати фуросемід та діакарб, які також використовують гіпертоніки, лише за рецептом.

Краплі корвалол та валокордин без рецепта можна придбати лише у маленьких флакончиках, на баночки по 50 мл уже треба рецепт. Зрештою, як і на звичайний етиловий спирт. Це теж, виявляється рецептурний препарат. Без рецепта можна придбати лише маленький флакончик мурашиного спирту, на 100 г уже треба рецепт.

Засоби для розрідження крові тепер теж можна буде купити лише малими упаковками. Магнікор чи кардіомагніл на 100 таблеток — лише за рецептом.

Антигістамінні (протиалергічні)

Більшість популярних протиалергічних препаратів залишається у вільному доступі: діазолін, лоратадин, супрастин тощо. Але супрастин в ампулах — лише за рецептом.

Дексаметазон також можна буде придбати лише за рецептом, оскільки це гормональний препарат.

Гормональні препарати

Усі гормональні препарати відпускатимуть за рецептом, у тому числі гормональні контрацептиви, навіть постинор.

Тироксин (L-тироксин чи еутирокс) теж тільки за електронним рецептом. Щоправда, в разі, якщо пацієнт приймає певні ліки постійно, то лікар може виписувати електронний рецепт дистанційно.

Рецепт буде потрібен навіть не деякі мазі та креми, що містять гормони, зокрема на момедерм. Натомість феністил усе ще буде у вільному доступі.

Знеболювальні та жарознижувальні засоби

Усі знеболювальні на основі парацетамолу та ібупрофену і далі продаватимуть без рецепта. Анальгін також можна буде придбати без рецепта, тільки упаковку на 10 таблеток. Упаковка на 100 таблеток — лише за рецептом, так само як і анальгін в ампулах.

Ношпа і спазмалгон — таблетки без рецепта, ампули — за рецептом. Німесил та його аналоги також за рецептом.

Ліки проти кашлю

Більшість популярних сиропів і таблеток від кашлю і далі будуть у вільному доступі. За рецептом — усі кодеїновмісні препарати, а також ліки на основі сальбутамолу (переважно використовують для інгаляцій).

Аби отримати електронний рецепт на ліки, треба звернутися до сімейного лікаря, не обов’язково мати з ним декларацію.

Коли лікар робить призначення, формує електронний рецепт, пацієнту приходить смс-код на телефон. Саме з цим кодом і треба йти в аптеку.

Електронний рецепт дійсний протягом десяти днів з дня виписування.

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