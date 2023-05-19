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Події

Переламав ноги, руки, ребра і пробив голову: винесено вирок у справі про страшне вбивство трирічної дитини під Києвом

16:24 19 травня 2023
Кулак

Минулого року на Донеччині затримали чоловіка, який вбив свого трирічного сина та закопав його тіло. Схожа трагедія сталася й у Київській області — вбивця отримав вирок.

Як повідомляють в Київській обласній прокуратурі, 15 років за гратами проведе чоловік, який до смерті побив маленького сина та покинув його на дорозі.

Це сталося взимку 2019 року в одному із сіл Обухівського району. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, «покарав» трирічну дитину, яка дорогою додому «вередувала». Він побив малюка та кинув його на дорозі. Згодом хлопчика побачили перехожі та викликали медиків.

Дитина отримала переломи ніг і рук, а також кісток черепа та ребер. Вона згодом померла у реанімаційному відділені лікарні.

Ексклюзивний матеріал про вбивство дитини прийомними батьками з Кривого Рогу «Розчленували, спалили та втопили 6-річну дівчинку: Верховний суд поставив крапку у гучній справі» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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