До +30 на півдні та грози: синоптики обіцяють українцям по-справжньому літню погоду у вихідні

Синоптик Ігор Кібальчич, який раніше прогнозував настання метеорологічного літа (за середньодобовій температурі +15 °С і вище) ближче до третьої декади травня, розповів, що найближчими днями погодні умови в нашій країні матимуть літній характер.

За його прогнозом, вдень максимальна температура перевищить +25 °С, у південній половині місцями не виключені йі +30 °С. Помітно стануть теплішими і ночі, а середньодобова температура виявиться вищою за кліматичну норму на 2 — 4 °C. У деяких областях пройдуть невеликі короткочасні дощі у супроводі грози. Втім, на території більшості країни очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У суботу, 20 травня, у західних областях уночі без опадів, вдень місцями очікується невеликий дощ, гроза. Температура повітря вночі +8…+13°С, вдень +19…+24°С.

На півночі країни мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на півдні Київської області можливі невеликі дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме +8…+13°С, вдень +19…+24°С.

У центральних областях вночі без опадів, вдень місцями пройдуть короткочасні дощі у супроводі гроз. Температура повітря вночі +10…+15°С, вдень +22…+27°С.

На півдні мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +12…+17°С, вдень +25…+30°С.

У східних областях уночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, можлива гроза. Температура повітря вночі +10…+15°С, вдень +22…+27°С.

Фото Укргідрометцентру

У неділю, 21 травня, у західних та північних областях очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +18…+23 °С.

У центральних областях вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, можлива гроза. Температура повітря вночі +9…+14 °С, вдень +20…+25 °С.

На півдні України вночі без опадів, вдень на Одещині та Миколаївщині місцями пройде невеликий дощ. Температура повітря вночі +11…+16°С, вдень +24…+29°С.

У східній частині країни вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, місцями з грозою. Температура повітря вночі +10…+15 °С, вдень +19…+24 °С.

Фото Укргідрометцентру

Тим часом в обсерваторії Срезневського стверджують, що до Києва вже завітало метеорологічне літо — стійкий перехід середньодобової температури повітря через +15 °С у бік її підвищення відбувся 13 травня.

За даними фахівців, метеорологічна весна, що розпочалася 17 січня, тривала 116 днів — її тривалість перевищила кліматичну норму на півтора місяці.

А цьогорічне метеорологічне літо прийшло до столиці на два дні пізніше за середньобагаторічні показники. Раніше за 143 роки спостережень воно почалося у 1996 році — 22 квітня, а найпізніше — 7 червня у 1990 та 2001 роках.

Нагадаємо, що народний синоптик Станіслав Щедрін стверджував, що перша десятиденка червня буде дощовою, очікуються шквали, град та грози. А вже з початку другої декади погода покращиться. Вона буде теплою, іноді навіть спекотною та мало дощовою до кінця місяця.

Фото Pixabay

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram