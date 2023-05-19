Окупантам буде несолодко: українська бригада пройшла вишкіл у Швеції

За повідомленням британської газети The Times, українська бригада пройшла підготовку у Швеції перед великим весняним наступом й на початку травня повернулась додому. Представник видання SVT Nyheter в Україні Бенгт Норборг дані назвав правдивими. За його словами, він зв’язався з «прозорим джерелом, яке підтверджує інформацію».

Відомо, що наші військовослужбовці пройшли навчання з використання танка Leopard, шведської бойової машини CV-90 і шведської артилерійської системи Archer.

Це може стати одним з найпотужніших українських підрозділів в наступі, вважає Бенгт Норборг. У Збройних силах Швеції не підтверджують і не спростовують цю інформацію, і заявили SVT, що не коментують це питання.

Зазначимо, що 15 травня британський уряд на своєму сайті повідомив, що Велика Британія почне навчання українських пілотів влітку на сучасних літаках. Крім того, країна підтримає зусилля щодо створення нових українських Повітряних сил на літаках F-16.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Франція готова навчати українських пілотів винищувачів.

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