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Франція готова навчати українських пілотів винищувачів, — Макрон

14:05 16 травня 2023
Емманюель Макрон

Країна готова навчати українських пілотів винищувачів на своїй території, заявив президент Емманюель Макрон. Ці програми можуть розпочатися негайно, сказав він в ефірі телеканалу TF1.

Відповідаючи на запитання про надання військових літаків Києву, очільник Франції сказав, що це питання не обговорювалося під час візиту президента Володимира Зеленського.

«Я не говорив про літаки, я говорив про ракети, я говорив про навчання, — сказав він. — Ми не будемо постачати зброю, яка дозволила б Україні досягти російської землі».

Відповідаючи на запитання про навчання українських пілотів на французьких військових літаках, президент Франції сказав: «Немає ніяких табу. Навчання може розпочатися негайно».

Також Емманюель Макрон додав, що Франція залишається рішуче налаштованою допомагати Україні чинити опір російській агресії.

Додамо, що у свою чергу Володимир Зеленський після відвідин Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії заявив, що Україна створює коаліцію для тренування пілотів на сучасних західних літаках. До неї вже увійшли Велика Британія і Польща. Україна наразі продовжує роботу над коаліцією винищувачів.

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