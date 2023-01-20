Українці довели, що вони вміють ефективно використовувати подароване: військові аналітики зі Швеції про нові гаубиці для ЗСУ

Навчання українських військових на шведській артилерійській системі Archer може відбуватися як в Україні, так і в Швеції, вважають деякі експерти. Це питання про те, що є найпростішим для шведської та української сторони, вважає Роберт Далсо зі Шведського агентства оборонних досліджень, повідомляє Еxpressen.

Але за словами підполковника Йоакіма Паасіківі, Швеція є найбільш вірогідним вибором. Шведський уряд вирішив, що Україна повинна бути допущена до роботи зі шведською артилерійською системою Archer, про це було оголошено на прес-конференції 19 січня. Але система, яку називають однією з найсучасніших у світі, є складною, і українцям потрібно пройти навчання, щоб нею користуватися.

Питання полягає в тому, де буде проходити навчання — в Швеції чи в Україні, але, за словами головного інженера Роберта Далсо, це можливо в обох країнах. Тренуватися можна було б або в Бодені, або в Україні.

«Загалом, українці довели, що вони дуже добре вміють швидко розгортати та ефективно використовувати раніше подароване обладнання, яке їм було невідоме. Це один з яскравих уроків цієї війни», — заявив він.

Проте Йоакім Паасіківі, підполковник Шведського оборонного коледжу, каже, що найімовірнішим вибором буде Швеція, оскільки артилерійська система має високу сумісність зі шведською місцевістю для тренувань. Здійснення цього в більш густонаселеній місцевості в Європі призвело б до непотрібних ускладнень.

За словами Паасіківі, підготовка може зайняти кілька місяців. Рейн Пелла — експерт з озброєння Шведського університету оборони, наголошує на необхідності підготовки кваліфікованих сервісних техніків в Україні або, як альтернатива, в країнах НАТО — Литві та Польщі, які зможуть ремонтувати та іншим чином доглядати за системою після того, як вона буде введена в експлуатацію.

Рейн Пелла зазначає, що змусити систему працювати — справа непроста. Він вказує на попередні поставки зброї в Україну, такі як 14 німецьких Panzerhaubitze 2000, які були швидко виведені з експлуатації через те, що технічна підтримка не працювала. У минулому не було знайдено стійкої моделі, яка б надавала таку підтримку на розумному та відповідальному рівні.

Нагадаємо, що 9 країн пообіцяли безпрецедентну допомогу Україні для перемоги вже цього року.

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