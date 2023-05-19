Адвокат із росії заробляв на українських «ухилянтах» за допомогою корумпованого чиновника (фото)

В Україні триває боротьба із втечею «ухилянтів» за кордон. Служба безпеки України затримала у Києві громадянина рф, який продавав документи для виїзду «ухилянтів» за кордон. Про це йдеться у повідомленні відомства.

«Служба безпеки ліквідувала у Києві канал незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. Незаконну діяльність організував громадянин рф, який до початку повномасштабного вторгнення прибув в Україну і отримав посвідчення адвоката. Після 24 лютого минулого року він за гроші пропонував потенційним призовникам своє „сприяння“ у нелегальному виїзді до Євросоюзу. Своїх клієнтів „оформлював“ як водіїв міжнародних вантажних перевезень. Щоб внести фіктивні „відомості“ до системи „Шлях“, зловмисник залучив спільника — чиновника Київської обласної військової адміністрації. Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності учасників „схеми“ і затримали в столиці її організатора — російського громадянина на передачі йому 10 тис. дол. за групу „клієнтів“», — йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено: бойову гранату Ф-1; посвідчення добровольчого формування однієї з територіальних громад Київської області; російський військовий квиток; документи із доказами незаконних дій.

«Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Крім того, громадянин країни-агресора додатково підозрюється за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою», — повідомили в СБУ.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Одесі було взято під варту командира відділення, який видавав себе за очільника Територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Військовий за хабарі готував документи для «ухилянтів» для перетину державного кордону.

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