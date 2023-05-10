«Оформлена» інвалідність та підроблені довідки: прикордонники розповіли про нові «ноухау» ухилянтів

В українських прикордонників додалося роботи, адже наразі їм доводиться ще й перевіряти медичні довідки, що їх пред'являють під час перетину кордону деякі представники чоловічої статі, намагаючись виїхати з країни і таким чином уникнути мобілізації.

Про останні «ноу-хау» ухилянтів розповіли у Державній прикордонній службі.

Так, 28-річний киянин «оформив» матері інвалідність і в якості супроводжуючої особи намагався потрапити до Румунії. При цьому при перевірці виявилося, що пред'явлений ним пакет медичних документів було придбано за 10 тисяч доларів.

Документ виявився підробним

Інший громадянин розраховував перетнути кордон з Угорщиною з підробленою довідкою військово-лікарської комісії та тимчасовим посвідченням військовозобов’язаного.

Тимчасове посвідчення теж виявилося "липою"

Обидві спроби незаконного перетину припинено, наголошують прикордонники.

Нагадаємо, аби перетнути кордон, несвідомі громадяни іноді вдаються до вкрай екзотичних методів — від скелелазання до дайвінгу.

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