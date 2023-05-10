37.37 / 37.84 40.87 / 41.61
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«Оформлена» інвалідність та підроблені довідки: прикордонники розповіли про нові «ноухау» ухилянтів

12:50 10 травня 2023
Перевірка документів

В українських прикордонників додалося роботи, адже наразі їм доводиться ще й перевіряти медичні довідки, що їх пред'являють під час перетину кордону деякі представники чоловічої статі, намагаючись виїхати з країни і таким чином уникнути мобілізації.

Про останні «ноу-хау» ухилянтів розповіли у Державній прикордонній службі.

Так, 28-річний киянин «оформив» матері інвалідність і в якості супроводжуючої особи намагався потрапити до Румунії. При цьому при перевірці виявилося, що пред'явлений ним пакет медичних документів було придбано за 10 тисяч доларів.

Документ виявився підробним

Інший громадянин розраховував перетнути кордон з Угорщиною з підробленою довідкою військово-лікарської комісії та тимчасовим посвідченням військовозобов’язаного.

Тимчасове посвідчення теж виявилося "липою"

Обидві спроби незаконного перетину припинено, наголошують прикордонники.

Нагадаємо, аби перетнути кордон, несвідомі громадяни іноді вдаються до вкрай екзотичних методів — від скелелазання до дайвінгу.

215

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дракон

Рибам — грошові надходження, Стрільцям — вдалі угоди, Левам — успіх у справах: гороскоп на день Романтичного Дракона 10 травня

Талон до повістки

Повістка у дверях або у поштовій скриньці: що буде, якщо її проігнорувати

Участник бойових дій

Мобілізація по-новому: Зеленський доручив Залужному відправляти на фронт тилових військкомів

Червоний гострий перець

Підлийте одну ложку цього підживлення під томати або перець: на ранок навіть квола розсада стане товстою і міцною

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту