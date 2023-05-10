«Оформлена» інвалідність та підроблені довідки: прикордонники розповіли про нові «ноухау» ухилянтів
В українських прикордонників додалося роботи, адже наразі їм доводиться ще й перевіряти медичні довідки, що їх пред'являють під час перетину кордону деякі представники чоловічої статі, намагаючись виїхати з країни і таким чином уникнути мобілізації.
Про останні «ноу-хау» ухилянтів розповіли у Державній прикордонній службі.
Так, 28-річний киянин «оформив» матері інвалідність і в якості супроводжуючої особи намагався потрапити до Румунії. При цьому при перевірці виявилося, що пред'явлений ним пакет медичних документів було придбано за 10 тисяч доларів.
Інший громадянин розраховував перетнути кордон з Угорщиною з підробленою довідкою військово-лікарської комісії та тимчасовим посвідченням військовозобов’язаного.
Обидві спроби незаконного перетину припинено, наголошують прикордонники.
Нагадаємо, аби перетнути кордон, несвідомі громадяни іноді вдаються до вкрай екзотичних методів — від скелелазання до дайвінгу.215
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