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Українка Калініна обіграла другу ракетку росії та вперше в кар'єрі вийшла до фіналу турніру WTA1000 (відео)

19:44 19 травня 2023
Ангеліна Калініна

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (47-а позиція у світовому жіночому рейтингу), яка виграла в Римі найтриваліший матч року, продовжує свою переможну ходу на турнірі WTA1000 у столиці Італії.

Наша 26-річна співвітчизниця зустрічалася у півфіналі з другою ракеткою росії Веронікою Кудерметовою (12-а у списку найкращих тенісисток світу). Раніше суперниці двічі перетиналися на кортах та обмінялися перемогами — представниця країни-агресора виявилася сильнішою в листопаді 2021-го в австрійському Лінці, а українка тріумфувала в лютому цього року в Дубаї.

У попередніх поєдинках тенісистки визначали найсильнішу у трьох сетах, не став винятком і звітний. Ангеліна виграла перший сет, але другу партію віддала суперниці, програвши поспіль чотири гейми. Утім, на вирішальний сет українка зібрала волю в кулак та зміла росіянку з корту — 7:5, 5:7, 6:2.

Додамо, що у фіналі, який стане для неї першим на турнірах серії WTA1000, Калініна, яка вже гарантувала собі 272 200 євро призових, зіграє з переможницею пари між Єленою Рибакіною з Казахстану (6-а) та латишкою Єленою Остапенко (20-а).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марта Костюк оголосила про заручини.

Фото Jimmie 48

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