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Штраф випишуть без попередження: що не можна перевозити в багажнику авто

10:15 20 травня 2023
Каністри в багажному відділенні авто

Українські водії мають чітко розуміти не лише правила перевезення дітей у салоні авто, але й правила комплектування багажного відділення.

Адже, наприклад, у Київській області при огляді патрульними легкового автомобіля в ньому виявили 2000 (!) літрову каністру з дизелем.

Більше того, водій не мав при собі ні документів на право перевезення вантажу, ні аргументів навіщо йому скільки палива.

А згідно із законодавством, водії не мають права перевозити вогненебезпечний продукти без спеціального дозволу. За порушення цього правила доведеться сплатити штраф.

Звісно, наголошує ресурс Wheel-News, водії часто мають в багажнику каністру з паливом, але тут мова йде про кількість продукту.

У пункті 1.7 Наказу МВС «Про перевезення небезпечних вантажів дорогою» йдеться, що не є порушенням:

  • якщо рідке паливо міститься в паливних баках транспортного засобу;
  • якщо обсяг палива в запасному баку не перевищує 60 літрів.

За порушення останнього правила водієві випишуть штраф у розмірі 510 гривень.

Нагадаємо, що у кінці квітня в Раді було зареєстровано черговий законопроект про збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху.

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