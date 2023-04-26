В Україні запровадять нові штрафи для водіїв: скільки доведеться платити

В Україні знову хочуть посилити санкції за порушення безпеки дорожнього руху — відповідний законопроєкт зареєстрували в Раді днями народні депутати від «Слуги народу».

Серед запропонованих новацій:

запровадження штрафу для пасажирів без пасків безпеки або шоломів — 510 гривень (наразі за дане порушення штрафують безпосередньо водіїв);

збільшення штрафів за керування транспортними засобами з технічними несправностями в 2,5 рази, тобто до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

заборона використання транспортних засобів, що порушують діючі екологічні норми (мова йде про експлуатацію ввезених з-за кордону автомобілів, які не мають документів, що засвідчують їх відповідність вимогам технічних регламентів — від Євро-2 до Євро-6 — та екологічних стандартів).

«Однією із причин виникнення дорожньо-транспортних пригод та їх тяжких наслідків є керування транспортними засобами, які мають істотні технічні несправності, самовільно або технічно погано переобладнані, не відповідають технічним параметрам виробника тощо. При цьому, в Україні відсутній суворий контроль за експлуатацією транспорту, норми, що встановлюють відповідальність на рівні адміністративних правопорушень є застарілими, а санкції не виконують карального ефекту», — констатують автори законопроєкту у пояснювальній записці до нього.

Нагадаємо, раніше автоексперти розповіли, чому в аптечці водія обов’язково повинні бути презервативи.

137

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram