У Литві відбудуться дебати щодо перейменування росії на Московію

Парламент Литви, який нещодавно визнав групу «Вагнер» терористичною організацією, розпочинає дискусію про те, чи є сенс змінювати топонім «росія» в литовській мові на «Московія». Про це заявив голова Комітету з питань майбутнього Сейму Литви Раймундас Лопата, повідомляє Verslo Zinios.

За його словами, політики шукатимуть рішення на основі висновків історика Альфредаса Бумблаускаса, який представить у Сеймі свою доповідь під назвою «росія і Московія: 5 брехень і замовчувань». На думку депутата, президент росії володимир путін розпочав війну в Україні, опираючись на спотворену і неправдиву історію. І тому в Литві варто порушувати питання про те, чи не сприймається історична роль росії в західній свідомості як спотворена — так само, як і сама назва.

«Ми називаємо росію росією, тому що вона сама себе так називає. З історичної перспективи Великого князівства Литовського ми будемо шукати більш прийнятну і точну оцінку історичної ролі країни для Литви і Заходу, ніж великоросійський наратив, який укорінився в західній свідомості. Відповідно, ми уточнимо, як краще називати країну, яку ми традиційно називаємо росією: чи це росія, чи Московія, чи щось інше», — заявив Раймундас Лопата.

7 червня історик виступить з доповіддю щодо даного питання. У заході візьмуть участь історики, філософи, мовознавці та політики.

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