Влада Чехії хоче стимулювати українців до пошуку роботи: що зміниться з 1 липня

З початку липня в Чехії запрацюють зміни до підписаного президентом закону Lex Ukrajina V, які стосуються фінансових виплат та умов надання допомоги українським біженцям.

Про це пише РБК-Україна.

Головні зміни стосуватимуться компенсації за житло українцям. Країна скасує виплати тим чехам, які прихистили українців у своєму житлі. Замість цього кошти отримуватимуть самі українці напряму. Кошти будуть спрямовані на оренду житла:

3000 чеських крон на людину у квартирі, яка внесена в реєстр;

2400 крон — у незареєстрованому житловому приміщенні.

За повідомленнями влади країни, такий крок дозволить не лише зменшити видатки. Таким чином в країні стимулюватимуть українців шукати роботу, щоб ставати фінансово незалежними й мати спроможність оплачувати житло самостійно.

Важливо, що сума фінансових виплат українцям може відрізнятися в кожному індивідуальному випадку. Причиною є оцінка заробітку й заощаджень біженців, яку проведуть після того, як українець подасть заяву на отримання нової допомоги. Щоб вчасно отримати фінансову допомогу, відповідну заявку слід подати найближчим часом, бажано до кінця травня.

Станом на квітень щонайменше половина економічно активних українських біженців у Чехії вже працювала. Більшість знайшли роботу безпосередньо в Чехії, а трохи менше ніж 10% працюють дистанційно в Україні. Також все більше українців орендують житло самостійно, виїхавши з помешкань тих, хто надавав їм проживання безкоштовно.

Відзначимо, що у Чехії вивчили ставлення місцевих жителів до підтримки України та біженців через рік війни. Готовність надавати допомогу нашим громадянам знижується.

Тим часом Польща збільшує виплати на дітей, які можуть отримувати й українці. Розмір щомісячної допомоги «500+» (500 злотих) збільшать до 800 злотих (7100 грн).

А у Швейцарії наші співвітчизники можуть отримати по 2 тисячі франків на родину, коли вирішать повернутися на батьківщину.



164

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram