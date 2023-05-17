Багато хто повертається додому: кількість українських біженців у Латвії значно скоротилася

Притулок у Латвії отримали 43 тисячі українців, але їхня кількість у цій країні значно скорочується. А все тому, що ситуація в Україні нормалізується і багато хто повертається додому. Про це повідомив міністр охорони довкілля та регіонального розвитку Маріс Спрінджукс, пише rus.delfi.lv.

Той факт, що кількість біженців скорочується, також відбивається на необхідній фінансовій допомозі.

«Це освічені люди, люди з дітьми, вони хочуть знайти роботу, а також роблять свій внесок в економіку. Не те щоб вони живуть на соціальну допомогу, вони економічно активні. Так, з одного боку, це навантаження на економіку, але це і внесок», — сказав Спрінджукс про біженців, які могли б залишитися на триваліший термін, тому що їм нікуди повертатися в Україну.

Проте точних цифр про те, скільки українських біженців знайшли роботу в Латвії, немає. А сигнали від самоврядувань показують, що біженці досить добре інтегруються в ринок праці. Також повідомлялося, що допомога, надана біженцям, становить близько 64 мільйонів євро.

Передбачалося, що Латвії доведеться прийняти ще 40 000 біженців, але цього не сталося. Зараз потік біженців помірний, ситуація поступово починає стабілізуватися, а раніше запланована на реалізацію плану сума у 204 млн євро скоротилася до 102 млн євро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Польща продовжить виплачувати компенсації за безкоштовне розміщення українських біженців.

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