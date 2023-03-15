Катують та вбивають цивільних: парламент Литви визнав «Вагнерівську трупу» терористичною організацією

Парламент Литви визнав терористичною організацією найманську групу «Вагнера». За їхніми словами, приватна армія є «тіньовим інструментом російської влади». Приватна військова компанія, яка воює на лінії фронту на сході України, становить загрозу громадській безпеці, йдеться в резолюції, прийнятій 14 березня 117 депутатами (загалом у Сеймі 141 мандат — Авт.). Ці сили несуть відповідальність, серед іншого, за вбивства і катування цивільних осіб в Україні, а також за бомбардування будинків та інших цивільних об'єктів, йдеться на офіційному сайті литовського парламенту.

У тексті Народної асамблеї Сейму у Вільнюсі також міститься заклик до інших країн наслідувати приклад Литви. Класифікація сили, яку очолює близький до Кремля олігарх євген пригожин, має переважно символічний характер. Литва і раніше називала агресивну війну росії в Україні геноцидом, а росію — державою, яка підтримує і здійснює тероризм.

У резолюції ПВК «Вагнера» названо «тіньовим інструментом російської влади», який отримує військову техніку з Москви, використовує російську військову інфраструктуру і проходить підготовку у військовій розвідці. Найманці брали та беруть участь у військових операціях з початку нападу росії на Україну і скоїли систематичні, серйозні та агресивні злочини, які прирівнюються до тероризму. Раніше «Вагнер» допомагав росії окупувати і анексувати півострів Крим у 2014 році і брав участь у військових операціях на сході України в 2015 році та після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що невдовзі після того, як Мінфін США оголосив групу «Вагнер» транснаціональною кримінальною організацією та ввів відповідні санкції, Верховна Рада також визнала цю ПВК міжнародною злочинною організацією.

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