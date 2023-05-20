Виплати військовим після війни: на які суми можуть розраховувати захисники після звільнення зі служби

Поки війна в Україні триває, усі військовослужбовці отримують зарплату і надбавки. Однак і після демобілізації захисникам також виплатять певну суму коштів.

На сайті Армія. Inform нагадали, що відповідно до розділу XXXI Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам грошове забезпечення у разі звільнення з військової служби виплачується всім військовослужбовцям, крім «строковиків».

Тож у разі звільнення з лав ЗСУ виплата буде дорівнювати розміру грошового забезпечення, передбаченого для посади, яку займає військовий.

Крім того, у рік звільнення військовослужбовцям, які не використали щорічну основну відпустку або використали частково, за їхнім бажанням надається відпустка із виключенням зі списків особового складу військової частини та виплачується грошове забезпечення відповідне до кількості днів відпустки або виплачується компенсація за невикористані дні щорічної основної відпустки.

Виплати через дострокове звільнення

Військовослужбовцям, які звільняються зі служби за станом здоров'я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення.

Така ж виплата надається у випадках:

звільнення з військової служби за віком;

скорочення штату або проведенням організаційних заходів;

закінчення строку контракту;

безпосереднього підпорядкування близькій особі;

систематичного невиконання умов контракту командуванням;

небажання продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років.

Особи офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу та звільняються зі служби за власним бажанням, іншим військовослужбовцям, які звільняються зі служби через сімейні обставини або з інших поважних причин, і мають вислугу десять календарних років і більше, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25% місячної зарплати.

А ось особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які були призвані на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, при звільненні зі служби виплачується грошова допомога в порядку та розмірах, визначених постановою рішенням уряду.

Нагадаємо, раніше у Мініветеранів пояснили, хто і які виплати отримує у разі загибелі чи інвалідності військових та волонтерів.

146

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram