Зеленський відвідав саміт G7 у Японії і провів низку зустрічей зі світовими лідерами (фото, відео)

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 травня, прибув до Японії.

Про це він повідомив у Телеграм.

«G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим», — написав президент.

Це перша поїздка Зеленського до Японії, країни-господарки саміту G7, та до Азії від початку війни росії проти України в лютому минулого року.



На полях саміту Володимир Зеленський провів ряд зустрічей зі світовими лідерами.



Так, президент України зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді і подякував йому за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої держави, зокрема на майданчиках міжнародних організацій. Глава держави також висловив Індії подяку за надання гуманітарної допомоги Україні. Зі свого боку Прем’єр-міністр Індії подякував за допомогу, надану індійським студентам під час евакуації з України у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням.

Також відбулася зустріч українського президента з Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцом. Лідери обговорили перші результати візиту Глави Української держави до Німеччини, який відбувся 13 травня. Володимир Зеленський подякував за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримує від ФРН. Президент відзначив важливість реалізації пунктів української формули миру.

Крім того, відбулася зустріч очільника Української держави з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Володимир Зеленський подякував Франції за важливі рішення щодо військової та гуманітарної підтримки України і відзначив важливість підтримки Францією коаліції винищувачів та участі країни у тренувальній місії з підготовки українських пілотів. Президент України наголосив на пріоритетності реалізації української формули миру та залучення до цього процесу якомога більшої кількості країн.



Ще однією важливою зустріччю стали перемовини з прем’єр-міністром Італійської Республіки Джорджею Мелоні. Сторони відзначили важливість продовження діалогу між Україною та Італією щодо вагомих питань двосторонніх відносин. Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні також обговорили перші результати візиту Президента України до Італії, який відбувся 13 травня. Під час зустрічі йшлося про оборонну та політичну підтримку нашої країни з боку Італійської Республіки. Президент України наголосив на необхідності вдосконалення спроможності протиповітряної оборони, включно з підготовкою наших пілотів.

Не менш теплою і дружньою виявилася зустріч Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Президент і прем'єр-міністр обмінялися думками щодо розвитку двосторонніх відносин між Україною та Великою Британією і скоординували позиції напередодні участі Глави Української держави в саміті «Групи семи». Очільник держави подякував прем’єр-міністру Великої Британії за лідерство Сполученого Королівства у міжнародній коаліції винищувачів. Крім того, сторони обговорили подальшу реалізацію домовленостей, досягнутих у межах візиту Президента України до Великої Британії, який відбувся 14 травня.

Нагадаємо, що напередодні зустрічі країн G7 у Хіросімі (Японія), лідери США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Канади та Італії підтвердили свої зобов'язання щодо протидії російській агресії. Країни «великої сімки» також підтвердили свої зобов'язання щодо надання Україні фінансової, гуманітарної, військової та дипломатичної допомоги стільки, скільки це буде потрібно.

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