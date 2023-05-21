У двох містах Польщі українські біженці зможуть отримати багатотисячну фінансову допомогу від Червоного Хреста: що потрібно зробити

У Польщі, де влада до серпня продовжила виплату компенсацій громадянам, які безкоштовно розміщують у себе українців, біженці з України, які раніше не отримували міжнародну гуманітарну допомогу і перебувають зараз у Познані чи Бидгощі, можуть оформити заявку на отримання грошей від Червоного Хреста.

У Польському Червоному Хресті повідомляють, що період подання заявок відкритий до 26 травня 2023 року у Познаньському повіті (Познань) або до 31 травня 2023 у Бидгощському повіті (Бидгощ). Зробити це можна за допомогою мобільного додатку AccessRC.

Для подання заявки потрібно:

обрати члена сім'ї, який подаватиме документи;

підготувати документи, що засвідчують особу, для всіх членів сім'ї;

завантажити додаток — вони є для платформ Android та iOS;

створити обліковий запис для отримання послуг Червоного Хреста, додати членів сім'ї, на яких можна отримати допомогу;

відповісти на запитання про кожного члена сім'ї та надіслати заявку.

Допомогу нададуть біженцям, середній дохід сім'ї яких не перевищує 2,450 злотих (21 560 гривень); домогосподарству, яке очолює один дорослий з мінімум однією неповнолітньою дитиною або людиною старшою за 60 років; людям віком 60+, сім'ям з особами з інвалідністю.

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Одержувачі фіндопомоги можуть розраховувати на такі суми:

1 член сім'ї — 1,420 злотих на місяць (12 500 гривень);

2 члени сім'ї — 2,640 злотих на місяць (23 230 гривень);

3 члени сім'ї — 3,860 злотих на місяць (34 000 гривень);

4 особи в сім'ї — 5,080 злотих на місяць (44 700 гривень);

5 і більше членів сім'ї — 6,300 злотих на місяць (55 400 гривень).

Грошова допомога надається протягом двох місяців.

Біженцям радять не видаляти програму після реєстрації — через цей сервіс вам надішлють повідомлення про статус заявки, також можна ознайомитися в додатку і з іншими доступними програмами.

Після реєстрації заявка розглядатиметься не менше двох тижнів.

Нагадаємо, що з 1 січня 2024 року українські сім'ї з дітьми, які проживають у Польщі, отримуватимуть на 300 злотих більше — допомога у рамках програми «500+» становитиме 800 злотих.

Фото Pixabay

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